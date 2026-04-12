Toni Kroos nærmer seg retur til Real Madrid i ny rolle

Den tidligere Real Madrid-legenden Toni Kroos ser ut til å returnere til klubben i en rolle utenfor banen, ifølge rapporter. Etter å ha avsluttet sin aktive karriere, ser det ut til at Kroos skal bidra til Real Madrids sportslige struktur.

Selv om den tyske fotballlegenden Toni Kroos pensjonerte seg for snart to år siden, holder han formen og kunne gli rett inn på nesten ethvert fotballag. Kroos, ansett som en av verdens beste midtbanespillere gjennom et tiår, har vunnet utallige titler med både Bayern München og Real Madrid , og har opparbeidet seg en status, kunnskap og et kontaktnett som Real Madrid nå ønsker å benytte seg av.

Det forventes store endringer på Santiago Bernabéu denne sommeren, delvis initiert av rivalen Barcelonas suksess. Hans avskjed fra fotballen vil alltid bli husket og markerte på mange måter slutten på en æra for Real Madrid. Han sa farvel på topp, noen dager etter å ha sikret sitt sjette Champions League-mesterskap, en perfekt avslutning på en strålende karriere.\Nå ser det ut til at Toni Kroos er på vei tilbake til sin tidligere klubb, Real Madrid, fra neste sesong. Avisen AS skriver at Kroos ikke kommer tilbake som spiller, men vil få en rolle i Real Madrids sportslige apparat. Det er ennå ikke helt klart hva denne rollen vil innebære nøyaktig, men ifølge avisens kilder er planen at en gjenforening skal finne sted før neste sesong. Beslutningen er allerede tatt, og ønsket fra Real Madrids ledelse er at Kroos skal bli en del av klubbens sportslige struktur. Dette tyder på at klubben ønsker å dra nytte av Kroos' enorme erfaring og kunnskap, og han vil trolig spille en viktig rolle i å forme fremtiden for laget. Med tanke på hans forståelse for spillet og hans forbindelser i fotballverdenen, kan han bli en uvurderlig ressurs for klubben.\Toni Kroos la opp som aktiv spiller i en alder av 34 år og kronet en imponerende karriere med å vinne Champions League i sin siste kamp. Etter at karrieren tok slutt, startet den tyske stjernen et fotballakademi i Spania (Boadilla del Monte), men nå ser det ut til at han fremover skal hjelpe Real Madrid. Real Madrid har hatt en ujevn sesong med trenerskifte og har blitt distansert i kampen om det spanske mesterskapet. Samtidig truer et exit i Champions League etter tap mot Bayern München i den første av to kvartfinaler. Kroos, som fortsatt bare er 36 år, er notert for hele 465 kamper i Real Madrid-trøya og utgjorde sammen med Luka Modrić en av verdens beste midtbaner gjennom et tiår. Hans erfaring og forståelse for spillet, kombinert med hans status i klubben, gjør at han er en ideell kandidat til å bidra til å styrke Real Madrids sportslige struktur i årene som kommer. Kroos' tilbakekomst signaliserer et tydelig ønske fra klubben om å sikre fremtidig suksess ved å utnytte sine ressurser og tidligere stjerners kompetanse





