Toni Kroos, den legendariske tyske midtbanespilleren, returnerer til Real Madrid i en ny rolle etter å ha avsluttet sin aktive karriere. Klubben ønsker å dra nytte av Kroos' verdier, erfaring og fotballkunnskap i det daglige treningsarbeidet og i utviklingen av unge spillere.

Toni Kroos prydet Real Madrid -drakten gjennom et tiår fra 2014, og etter sin siste sesong forlot han klubben i praktfull stil med La Liga - og Champions League -titler. På vei ut av San Bernabeu-porten møtte playmakeren Kylian Mbappe på vei inn. Mange trodde nå at Real Madrid ville bli ustoppelige. Det skulle vise seg at Toni Kroos hadde betydd mer for kongeklubbens lagmaskineri enn å hente inn enda en superstjerne som manglet defensive fibre. Nå hentes Kroos tilbake.

36-åringen har ingen planer om å returnere som profesjonell spiller, men er aktuell i en helt ny rolle. Verdiene, erfaringen og mentaliteten Kroos representerer og står for, skal overføres til de neste generasjonene av Real Madrid-spillere. Real Madrids ledelse ønsker Kroos tilbake til klubben i en rolle i den sportslige strukturen. Det er fortsatt uklart hva denne rollen vil innebære, men det forventes at tyskeren vil ha stor innflytelse på det daglige treningsarbeidet. Han har besøkt Valdebebas, Real Madrids treningsanlegg, flere ganger de siste ukene, hvor han har delt sin fotballkunnskap. Han har også besøkt klubbens eget fotballakademi, hvor Real Madrid har blitt imponert over å se ham i en trenerrolle. Det jobbes nå for at Kroos skal begynne å jobbe i løpet av sommeren.\Kroos' innflytelse på og utenfor banen er legendarisk. Hans evne til å kontrollere tempoet i kampen, presise pasninger og taktiske intelligens gjorde ham til en nøkkelspiller for Real Madrid i en årrekke. Hans bidrag gikk langt utover bare spillet; han var en leder i garderoben, en mentor for yngre spillere og en personifisering av klubbens verdier. Hans avgang ble følt, selv med ankomsten av Mbappe. Selv om Mbappe utvilsomt er en eksepsjonell spiller, viste det seg at Kroos' tilstedeværelse var uerstattelig i klubbens maskineri. Hans fravær ble særlig tydelig i lagets evne til å dominere ballbesittelsen og diktere spillets gang. Nå ser Real Madrid ut til å forsøke å fylle det hullet han etterlot seg, ikke bare med talent, men også med hans unike evner til å forme fremtidens stjerner.\Den nye rollen Kroos kan komme til å fylle i Real Madrid signaliserer en viktig endring i klubbens strategi. I stedet for å fokusere utelukkende på å hente inn stjerner, ser det ut til at Real Madrid nå verdsetter utviklingen av interne ressurser og overføringen av klubbens kultur og verdier. Ved å bringe Kroos tilbake, sikrer de ikke bare en kilde til fotballkunnskap og erfaring, men også en inspirasjonskilde for de yngre spillerne. Kroos' dedikasjon til spillet, hans profesjonalitet og hans forståelse av klubbens historie og tradisjoner vil være uvurderlig. Dette kan markere et skifte i hvordan Real Madrid forbereder seg for fremtiden, og fokusere mer på langsiktig utvikling og bærekraft enn umiddelbare resultater. Denne strategien kan gi klubben en sterkere og mer stabil grunn for fremtiden. Hans tilstedeværelse forventes å sette et merke på hvordan laget spiller, og også forberede neste generasjon for å fortsette å dominere europeisk fotball





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Real Madrid med ny gavepakke til BarcelonaReal Madrid har ikke flyt. Fredag måtte de nøye seg med 1-1 mot Girona.

Ny nedtur for Real MadridDe spanske gigantene klarte ikke slå Girona hjemme.

Didier Deschamps kan erstatte Arbeloa i Real Madrid - Zidane i spill?Didier Deschamps er aktuell for å erstatte Álvaro Arbeloa i Real Madrid, mens Zinedine Zidane kan være på vei inn i en ny trenerrolle. Deschamps vurderes som en mulig kandidat av Real Madrid etter at Arbeloa ikke har klart å overbevise ledelsen. Deschamps er for øyeblikket landslagstrener for Frankrike, men har annonsert at han vil gi seg etter VM i 2026. Zinedine Zidane har også vært aktuell for jobber siden han forlot Real Madrid for tre år siden.

Real Madrid legende Toni Kroos er på vei tilbake til Santiago BernabeuDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Gir Real Madrid-legenden Toni Kroos drømmejobbenDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Toni Kroos nærmer seg retur til Real Madrid i ny rolleDen tidligere Real Madrid-legenden Toni Kroos ser ut til å returnere til klubben i en rolle utenfor banen, ifølge rapporter. Etter å ha avsluttet sin aktive karriere, ser det ut til at Kroos skal bidra til Real Madrids sportslige struktur.

