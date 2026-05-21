Tony Carruthers henrettelse avlyst etter at medisinske team ikke kunne finne en egnet blodåre

Tony Carruthers henrettelse ble avlyst etter at medisinske team ikke klarte å finne en egnet blodåre. Carruthers ble dømt for å ha kidnappet og drept tre personer i 1994. Saken har vakt nasjonal oppmerksomhet og ACLU mener rettssaken var full av feil.

Den døds dømt e fangen Tony Carruthers skulle henrettes ved giftsprøyte torsdag, men henrettelsen ble avlyst etter at det medisinske personalet ikke klarte å finne en egnet blodåre, melder BBC.

Ifølge fengselsmyndighetene i Tennessee fikk teamet på plass det primære venekateteret, men slet med å finne en annen passende åre til reserveslangen, som er påkrevd etter protokollen. – Teamet forsøkte å sette inn et sentralt venekateter i tråd med protokollen, men prosedyren mislyktes. Henrettelsen ble da avlyst, opplyser fengselsvesenet i en uttalelse. Guvernør Bill Lee har gitt Carruthers utsettelse av henrettelsen i ett år.

Carruthers ble dømt i 1996 for å ha kidnappet og drept Marcellos Anderson, hans mor Delois Anderson og Frederick Tucker i 1994. De tre ofrene ble slått, skutt og begravd levende på en kirkegård i Memphis. Saken har vakt nasjonal oppmerksomhet. Den amerikanske borgerrettighetsorganisasjonen ACLU mener rettssaken var full av feil, blant annet at Carruthers ble tvunget til å forsvare seg selv.

Han har hele tiden hevdet sin uskyld. – Det fantes ingen fysiske bevis knyttet til ham. Bevisene mot ham kom fra informanter som senere har trukket forklaringene sine tilbake eller blitt diskreditert, skriver ACLU. Forrige uke engasjerte også Kim Kardashian seg i saken og oppfordret følgesne til å kontakte guvernøren for å kreve DNA-testing, ifølge BBC





