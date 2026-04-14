Toppe slår ring om Støre: Vil ikke ha borgerlig regjering, LO feirer lønnsoppgjør mens minoritetsorganisasjoner frykter konkurs

Kjersti Toppe i Senterpartiet avviser borgerlig regjering. LO jubler etter lønnsoppgjøret, mens minoritetsorganisasjoner frykter nedleggelse på grunn av støttekutt. Debatt om rentenivå og Norges Banks uavhengighet.

Kjersti Toppe, nestleder i Senterpartiet , understreker at partiet ikke har planer om å bane vei for en borgerlig regjering ledet av Høyre og Fremskrittspartiet. Hun uttrykker bekymring for en mulig regjering med Sylvi Listhaug som statsminister, og beskriver en slik konstellasjon som liberal og borgerlig. Denne uttalelsen kommer i en tid hvor samarbeidet på rødgrønn side har møtt utfordringer, spesielt etter Senterpartiet s samarbeid med Fremskrittspartiet, Høyre og KrF for å redusere avgiftene på bensin og diesel.

Internt i partiet har det vært enkelte stemmer som antyder et ønske om å samarbeide tettere med de borgerlige partiene, men Toppe mener disse utgjør et lite mindretall. Hun erkjenner at noen enkeltstemmer har skapt usikkerhet om partiets politiske ståsted, men ser ikke dette som en større debatt internt. Toppe, som tilhører den rødgrønne fløyen, avviser samtidig behovet for et mer forpliktende rødgrønt samarbeid og ønsker å fortsette å samarbeide fra sak til sak. Hun påpeker Senterpartiets viktige rolle i Stortinget, en rolle de ønsker å fortsette å bruke aktivt.

Toppe forklarer at partiet har stemt for en rekke saker de egentlig er uenige i, for å sikre budsjettsamarbeidet. På spørsmål om dagens Støre-regjering vil sitte i tre og et halvt år til, svarer hun bekreftende og uttaler at hun ser på det som det beste alternativet.

I en annen utvikling har LO, etter lønnsoppgjøret, grunn til å feire, hvor de oppnådde resultater i tråd med deres opprinnelige krav. LO-leder Kine Vistnes er fornøyd med resultatet, som ble enighet om en ramme på 4,4 prosent. Samtidig reagerer LO-lederen på kritikk fra Norsk Industri-sjefen, som mener LO forsøker å instruere Norges Bank i rentesettingen. Finansminister Jens Stoltenberg vil ikke gripe inn overfor Norges Bank i spørsmålet om renteøkninger, noe SV har bedt om. Stoltenberg fastholder at Norges Bank er uavhengig og at dette er en god politikk, selv om SVs finanspolitiske talsperson Marthe Hammer mener Stoltenberg må handle. Statsminister Jonas Gahr Støre understreker at rentesetting er utenfor hans mandat, og at det er Norges Banks ansvar. Støre støtter at LO-lederen ytrer seg i rentedebatten, da dette er en del av et demokratisk samfunn, men han understreker at regjeringen ikke skal mene noe om det.

Samtidig frykter flere minoritetsorganisasjoner konkurs etter å ha fått avslag på statlig driftsstøtte. Flere organisasjoner, inkludert LIM, Minotenk og avisen Utrop, er bekymret for nedleggelse. LIM, som mottok rundt to millioner kroner årlig, er avhengig av støtten for å kunne fortsette driften. Daglig leder Sarah Gaulin i LIM uttrykker bekymring for organisasjonens fremtid og konsekvensene av manglende støtte. Også Minotenk står i fare for å måtte legge ned





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norske Kjersti vitner i Hollywood-dramaDen norske journalisten Kjersti Flaa (51) må møte i retten i den bitre striden mellom Blake Lively og Justin Baldoni.

Read more »

Norsk journalist sentral i Hollywood-rettssak: Kjersti Flaa vitner mot Blake LivelyJournalisten Kjersti Flaas intervju med Blake Lively i 2016, publisert i 2024, har blitt en sentral del av rettssaken mellom Lively og Justin Baldoni. Flaa er innkalt som vitne i saken som starter i New York, hvor Lively anklager Baldoni for en svertekampanje.

Read more »

Norske Kjersti vitner i Hollywood-dramaDen norske journalisten Kjersti Flaa (51) må møte i retten i den bitre striden mellom Blake Lively og Justin Baldoni.

Read more »

Norske Kjersti vitner i Hollywood-dramaDen norske journalisten Kjersti Flaa (51) må møte i retten i den bitre striden mellom Blake Lively og Justin Baldoni.

Read more »

Kraftig lønnsvekst vil bli spist opp av høyere renteLønnsoppgjøret ble høyt, men mange vil oppleve dårligere kjøpekraft: Renta vil nemlig stige.

Read more »

Norske Kjersti vitner i Hollywood-dramaDen norske journalisten Kjersti Flaa (51) må møte i retten i den bitre striden mellom Blake Lively og Justin Baldoni.

Read more »