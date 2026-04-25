Toppleilighet solgt på rekordtid – over en million over prisantydning

En toppleilighet på Frogner i Oslo ble solgt for 9,5 millioner kroner, 1,01 millioner over prisantydning, kun timer etter at annonsen ble publisert. Eiendomsmeglere kommenterer den raske salget og den overraskende robustheten i boligmarkedet til tross for rentefrykt.

Salg et av Jonas Johns Gunnheims toppleilighet på Frogner i Oslo gikk usedvanlig raskt. Leiligheten ble solgt for 9,5 millioner kroner, hele 1,01 millioner kroner over prisantydningen, kun timer etter at annonsen ble publisert på Finn.no.

Gunnheim mottok et direkte bud kort tid etter publisering, og salget var i havn etter fire timer. Eiendomsmegler Tor Martin Tinderholt i Privatmegleren Aksept, som sto for salget, beskriver forløpet som svært uvanlig. Normalt tar det betydelig lengre tid å selge en bolig, spesielt i bydel Frogner hvor gjennomsnittlig salgstid i årets tre første måneder var 43 dager – litt under landsgjennomsnittet på 50 dager.

Tinderholt understreker at han hadde jobbet aktivt med å kontakte potensielle kjøpere i forkant av annonseringen, noe som kan ha bidratt til den raske responsen. Han påpeker at leiligheter med en begrenset målgruppe ikke bør ligge lenge på markedet. Selv om han anbefalte Gunnheim å avslå det første budet og gå for en budrunde, mente han at aksepten av budet var et fornuftig valg i dette spesifikke tilfellet.

Til tross for økende usikkerhet i makroøkonomien og spekulasjoner om mulige renteøkninger fra Norges Bank, ser boligmarkedet ut til å være robust. Tinderholt observerer en overraskende positivitet blant boligkjøpere, som virker psykologisk forberedt på potensielle renteøkninger. Han advarer imidlertid mot å bomme på prisen, da dette kan føre til manglende interesse og lang salgstid. Hedda K. Ulvness, administrerende direktør i Eie, er mer skeptisk og mener at markedet ikke har tatt høyde for en mulig renteheving.

Hun forventer at en renteøkning vil føre til at flere potensielle kjøpere utsetter kjøpet, noe som vil dempe etterspørselen og prisutviklingen. Ulvness understreker at dette ikke er gode nyheter for verken boligeiere eller de som ønsker å komme inn i markedet. Den raske salget av Gunnheims leilighet kan derfor sees som et unntak fra den generelle trenden, og det er usikkert om denne positive utviklingen vil fortsette i lys av den økonomiske usikkerheten.

Det er viktig å merke seg at selv om markedet virker robust nå, kan en renteøkning raskt endre dynamikken. Den raske transaksjonen illustrerer viktigheten av god forberedelse og målrettet markedsføring i boligsalg. Tinderholts proaktive tilnærming ved å kontakte potensielle kjøpere før annonseringen ser ut til å ha vært en nøkkelfaktor for suksessen. Samtidig viser salget at det fortsatt er interesse for attraktive boliger i sentrale områder, selv i et marked preget av usikkerhet.

Imidlertid er det viktig å være realistisk og ta hensyn til den potensielle effekten av renteøkninger. Ulvness' advarsel om at en renteheving kan føre til en nedgang i etterspørselen bør tas på alvor. Boligmarkedet er komplekst og påvirkes av en rekke faktorer, og det er derfor vanskelig å forutsi fremtiden med sikkerhet. For selgere er det avgjørende å ha en realistisk prisforventning og å samarbeide med en erfaren eiendomsmegler som kan gi gode råd og veiledning.

For kjøpere er det viktig å vurdere sin egen økonomiske situasjon nøye og å ta høyde for potensielle renteøkninger før man tar en beslutning





