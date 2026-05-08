Toppliga-nyheter: Brann, Vålerenga, Stabæk, Rosenborg, LSK Kvinner, Molde, Røa, Aalesund, Lyn

Josefine Birkelund sørget for at Brann vant sin femte kamp på rad. Vålerenga vant overbevisende borte mot Hønefoss. Eirik Sørenmo Påsche, VGB Brann fortsetter å toppe tabellen i Toppserien etter å ha vunnet 1–0 hjemme mot Stabæk. Stabæk var nære på å utligne fem minutter på overtid. Anna Malmin fikk avslutte like foran mål, men skuddet hennes gikk rett på Selma Panengstuen. Hønefoss ble flere nummer for små mot Vålerenga. Eline Hegg ga VIF ledelsen allerede etter fire minutter. Naina Inauen doblet ledelsen like etter pause, før Karina Sævik punkterte kampen helt et kvarter før slutt. Cille Nilsen, her fra en annen kamp, scoret for RBK mot Bodø/Glimt. I de andre kampene i Toppserien vant Rosenborg hele 3–0 hjemme mot Bodø/Glimt. Rebecka Holum, Ine Berre og Cille Nilsen scoret målene for trønderne, som ligger på tredjeplass – to poeng bak Vålerenga. LSK Kvinner vant sin første kamp for sesongen. Hjemme mot Haugesund scoret LSKs Tilda Råtts 21 sekunder etter avspark. Haugesunds Kaja Olsen utlignet før halvtimen var spilt. Molde slo Røa 4–0 hjemme i rosenes by. Jeon Yu-Gyeong scoret de to første for de blåkledde, før Lee Eunyoung og Amanda Andradottir økte ledelsen til 3–0 og 4–0. Formlaget Lyn fikk seg en smell borte mot Aalesund. Ingeborg Skretting scoret kampens eneste mål, noe som gjør at Aalesund hopper opp til fjerdeplass – forbi Lyn.

Josefine Birkelund sørget for at Brann vant sin femte kamp på rad. Vålerenga vant overbevisende borte mot Hønefoss. Eirik Sørenmo Påsche, VGB Brann fortsetter å toppe tabellen i Toppserien etter å ha vunnet 1–0 hjemme mot Stabæk .

Stabæk var nære på å utligne fem minutter på overtid. Anna Malmin fikk avslutte like foran mål, men skuddet hennes gikk rett på Selma Panengstuen. Hønefoss ble flere nummer for små mot Vålerenga. Eline Hegg ga VIF ledelsen allerede etter fire minutter.

Naina Inauen doblet ledelsen like etter pause, før Karina Sævik punkterte kampen helt et kvarter før slutt. Cille Nilsen, her fra en annen kamp, scoret for RBK mot Bodø/Glimt. I de andre kampene i Toppserien vant Rosenborg hele 3–0 hjemme mot Bodø/Glimt. Rebecka Holum, Ine Berre og Cille Nilsen scoret målene for trønderne, som ligger på tredjeplass – to poeng bak Vålerenga.

LSK Kvinner vant sin første kamp for sesongen. Hjemme mot Haugesund scoret LSKs Tilda Råtts 21 sekunder etter avspark. Haugesunds Kaja Olsen utlignet før halvtimen var spilt. Molde slo Røa 4–0 hjemme i rosenes by.

Jeon Yu-Gyeong scoret de to første for de blåkledde, før Lee Eunyoung og Amanda Andradottir økte ledelsen til 3–0 og 4–0. Formlaget Lyn fikk seg en smell borte mot Aalesund. Ingeborg Skretting scoret kampens eneste mål, noe som gjør at Aalesund hopper opp til fjerdeplass – forbi Lyn





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Toppserien Brann Vålerenga Stabæk Rosenborg LSK Kvinner Molde Røa Aalesund Lyn

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Alexander Tettey bringer ny energi som midlertidig trener i RosenborgAlexander Tettey tar over treneransvaret på Lerkendal med fokus på glede, høy intensitet og en testperiode for sin egen trenerkarriere.

Read more »

Opplysninger til VG: Skal være interessert i VIF-jobbenVålerenga skal være i forhandlinger med KFUM-trener Johannes Moesgaard (42) om den ledige trenerjobben.

Read more »

Mikael Dorsin står i korsvei etter suksessperioden i RosenborgDen svenske sportsdirektøren Mikael Dorsin, som ledet Rosenborg gjennom en økonomisk suksessperiode, står nå i et personlig og profesjonelt korsvei. Han har mottatt flere tilbud, men tar seg tid for å vurdere sine neste skritt. Samtidig står Rosenborg i en dyp krise etter at Dorsin forlot klubben.

Read more »

Kommentarer som uttrykker skribentens meninger: Trenere eller styret?, En umulig oppgave fra tidligere Rosenborg-trenerNyttige artikler om hvorvidt det er treneren eller styret som står bak ineffektivitet i Rosenborg og Vålerenga, og kronikken skrevet av Per Joar Hansen.

Read more »