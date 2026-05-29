Torbjørn Heggem overrasket over Vincenzo Italianos avgang fra Bologna

Nyheten om at Vincenzo Italiano er ferdig som hovedtrener i Bologna kom som en overraskelse for norske stopper Torbjørn Heggem. Han mener at Italiano prøvde litt forskjellige ting etter at Bologna røk mot Aston Villa og at det ikke er så overraskende at han tok et steg opp til Napoli.

Han forteller til Nettavisen at spillerne merket at noe var i gjære mot slutten av sesongen, selv om ledelsen holdt kortene tett til brystet. Heggem mener at Italiano prøvde litt forskjellige ting etter at Bologna røk mot Aston Villa. Italiano ble hentet til Bologna sommeren 2024 som erstatter for Thiago Motta og ledet laget til klubbens første store trofé på 51 år da Bologna sikret et historisk cupgull.

Denne sesongen endte Bologna på niendeplass i Serie A. Rykter i kulissene pekte på at Italiano var en het kandidat til den ledige trenerjobben i Napoli etter at Gennaro Contes avgang ble annonsert. Heggem mener at Italiano er veldig ambisiøs og at det ikke er så overraskende at han tok et steg opp til Napoli. Italiano er koblet sterkt til Napoli og har vært en het kandidat til den ledige trenerjobben i flere år





