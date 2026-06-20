Torden og nedbør i Vestoppland - Varm uke venter i Sør-Norge

På lørdag ettermiddag er det sannsynlighet for torden, lyn og kraftige vindkast i Vestoppland, mens Østlandet vil få regn som avtar mot kvelden. Været blir varmere mot slutten av helgen og inn i neste uke, spesielt i Sør- og Øst-Norge.

Lørdag ettermiddag er det sannsynlighet for torden, lyn og kraftige vindkast i flere områder av Vestoppland. I løpet av dagen er det også ventet en del nedbør i området rundt Mjøsa og Trysil.

Ifølge vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad hos Hamar Arbeiderblad er dette området med størst sjanse for tordenbyger på lørdag. Til OA opplyser han at deler av regnbygene også kan inneholde både lyn og hagl. Været er imidlertid mindre alvorlig enn fryktet tidligere i uken, selv om det fortsatt finnes fare for regn, vindkast og torden. Les også: Tordenvær truer festivalhelgen.

Regnværet på Østlandet vil etter hvert avta mot kvelden, forklarer Mjelstad fra Meteorologisk institutt i en kommentar til NTB. Dette er en god nyhet for de som skal på festivaler som OverOslo på Grefsenkollen i Oslo og Idyllfestivalen i Fredrikstad. Foreløpig er det ingen varsler ute for Oslo eller Fredrikstad verken lørdag eller søndag. Derfor beskrives regnet mest som irriterende snarere enn kraftig.

Den største bekymringen for torden er rettet mot Innlandet, særlig områdene rundt Mjøsa og Trysil, og forventningen er at været vil bedre seg raskt mot slutten av helgen. For resten av landet viser prognosene et variert bilde. Søndag kan Rogaland, Øst- og Sørlandet få opp mot 25 grader. Ifølge Mjelstad vil det beste været komme i morgen og fortsette i den påfølgende uken.

Fra og med neste uke kan Øst- og Sørlandet oppleve temperaturer opp til 27 grader, og selv om det kan være en sjanse for noen regnbyger, beskrives det som en varm og tørr uke. Vestlandet og Trøndelag starter uken med regn, men forventes å ha en bedre utsikt mot helgen, og det kan til og med bli like varmt som Sør-Norge. Nord-Norge går mot litt bedre vær, men det vil fortsatt være preget av regn.

Internasjonalt kan man i disse dager finne trøst i at mange steder i Europa får temperaturer langt høyere enn i Norge; Sevilla i Spania skal for eksempel få opptil 44 grader





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Torden Lyn Vindkast Nedbør Varme

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