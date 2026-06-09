Tore Solstad og Eurospar på Brokelandsheia: Dagbladet fikset biffen og delte ut biffer til sultne sørledninger

BROKELANDSHEIA ( Dagbladet ): Røyken stiger fra en grill med flere brennere enn de fleste. Kjøpmann, pølsemaker og sosiale medier-fenomen Tore Solstad (50) vender på biff etter biff utenfor Eurospar på Brokelandsheia .

For hver vending spraker det litt fra fettet som renner ned gjennom rillene og møter flammene fra grillen. - Målet er at folk skal bli stappmette, sier Solstad halvveis til Dagbladet og halvveis til folkemengden som har stoppet opp utenfor inngangen til butikken. Rett ved siden av inngangen og grillen står Dagbladets bobil, som bærer avisas logo og mest karakteristiske - og utskjelte - uttrykk: Akkurat nå! Vanligvis når du får smaksprøver, får du bare litt.

Her kan du spise helt til du blir mett, sier Solstad entusiastisk. Sultne sørledinger: Dagbladet tok med Dagblad-bobilen ned til Brokelandsheia mandag, og delte ut biffer til sultne sørledninger. Dagbladet fikset med andre ord biffen, og Tore Solstad (50) fra Eurospar Brokelandsheia sto for grillingen. I ti uker i sommer skal Dagbladet kjøre Norge på tvers og på langs, og sikkert litt i sikksakk også, i Dagblad-bobilen.

Mandag markerte starten på uke nummer to, og første stopp er Brokelandsheia og Norges mest kjente Eurospar-butikk. Kjenner du ikke navnet hans, har du mest sannsynlig sett ansiktet hans i en video på Facebook. Og skulle du mot formodning ikke ha sett hvordan Solstad roper etter Bartolo! , parterer dyreskrotter eller ler hjertelig ved slakterbenken, da kjenner du noen som har det.

Butikken ligger så vidt innenfor Agder fylke, i Gjerstad kommune, noen kilometer sør for Telemark. Men årlig tiltrekker den seg titusenvis av reisende som verken sokner til kommunen eller de to fylkene. Vi begynte å legge ut videoer i 2016. Det var bare helt tilfeldig.

Vi lagde noe som var gøy, og så fikk det helt sinnssykt med engasjement. Da skjønte vi fort: Det er dette vi skal gjøre. Siden da har vi ikke brukt ei krone på markedsføring, sier sosiale medier-fenomenet Solstad til Dagbladet. I 2025 omsatte butikken for 224 millioner kroner, og på Facebook har de 145 000 følgere.

Det er ikke uvanlig at videoene av Solstad får flere hundretusen - eller millioner - visninger. Det er innbyggertallet i Gjerstad kommune, per første kvartal 2026, ifølge Statistisk sentralbyrå. Likevel omsatte butikken for 224 millioner kroner i 2025. Én av årsakene er videoene Solstad (50) legger ut på Facebook.

Foto: Henning Lillegård / Dagbladet - Nå står jeg her med noen flotte damer, sier han til nevnte Bartolo! , butikksjefen Sindre De Bartolo (27), som foreviger øyeblikket på video. Han har nettopp skåret opp én av mange biffer av argentinsk ytrefilet Dagbladet har kjøpt for å dele ut til de handlende. - Der kommer Wilhelm, han bor på Las Palmas, bryter Solstad ut og peker så på en mann som kommer gående.

Jevnt til sig: Det var aldri kaotiske scener utenfor Eurospar på Brokelandsheia mandag, men etter en drøy time hadde opp mot 200 kunder fått seg noen biffbiter på Dagbladets regning. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet - Nå kom Knut, utbryter Solstad, og peker en mann som har stanset ved grillen. - I alle bygder har du originaler. Og Knut, han er en av dem.

Og Knut, han er her to, tre ganger om dagen, og handler. Beste kunden vi har, det er Knut, sier Solstad, og bryter ut i latter. Dagbladet glapp på faktasjekkingen av påstanden om at Wilhelm, hvis han i det hele tatt heter det, bor på Las Palmas. Fast bestemte på å gjøre presseetisk bot, går avisa umiddelbart bort til Knut.

- Nei, det er bare rør. Det er bare det med han, sier Knut Homdrom, lokal jeger og kunde, og nikker bort på Solstad bak grillen. Grillmester: Tore Solstad har til sammen flere millioner visninger på Facebook, og gjort butikken på Brokelandsheia til en av Norges mest kjente. Foto: Henning Lillegård / Dagbladet I løpet av en time utenfor Eurospar mandag ettermiddag ble det grillet flere titalls biffer, som ble delt ut til et sted mellom 150 og 200 besøkende.

Det samme mener Vidar Rosseland, fra Kristiansand, som mandag ettermiddag stanset utenfor butikken sammen med kona. - Biffen var knallgod, helt perfekt. Det er helt topp, og passet utmerket for oss at Dagbladet fikset biffen, sier Rosseland. Fikset biffen: Med hjelp fra Tore Solstad og Eurospar fikset Dagbladet biffen på Brokelandsheia mandag.

Foto: Tilfeldig forbipasserende (og trivelig! ) kunde fra Vestfold Han og kona er - i likhet med Dagbladet - på bobiltur. De har tilbrakt helga i Stavern, og er på vei tilbake til Kristiansand. - Den var kjempe, den.

Er det en Fiat, lurer Rosseland. - Ford, tror jeg. Litt usikker. Ikke så viktig hva som er på innsiden.

Det er utsiden som er viktigst, svarer Dagbladet. Dagbladet bobilpatrulje - journalistene Jesper Nordahl Finsveen og Henning Lillegård - er denne uka i Sørlandet. Har du et tips til en god historie? Ta kontakt med oss, da, vel! I flere år har Donald Trump tatt legemiddelet finasteri





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