Tornadoen slår til i Kansas City: Argentinas VM-forberedelser rystes

Det argentinske landslaget med Lionel Messi i spissen har fått en dramatisk velkomst i Kansas City. En tornado raste over byen og ødela deler av det argentinske landslagets fasiliteter. Men troppens hovedfokus ligger på VM i fotball, hvor de vil forsvare deres tittel fra 2022.

Det argentinske landslaget med Lionel Messi i spissen har nylig ankommet sin base i Kansas City før sommerens store begivenhet, VM i fotball, sparkes i gang om en drøy uke.

De regjerende mestrene sparker i gang sin del av turneringen da de møter Algerie på Arrowhead Stadium den 16. juni. Håpet er å løfte sitt andre VM-trofé på rad. Men før kampene starter, har det værforholdene spilt ikke på lag med det argentinske landslaget. På den første natten deres i byen i Midtvesten utstedte lokale myndigheter et tornadovarsel.

Dramatiske bilder som ble lagt ut morgenen etter, viste et metallgjerde dekket av Argentina-merkevare som hadde veltet. Det argentinske landslagets fasiliteter kollapser etter en tornado i natt i Kansas City!! Det er en god sjanse for at Lionel Messi og Argentina-laget våknet til en veldig høy tornadosirene rundt klokken 01:45 i natt. Stormen knakk tregrener og rev av innsynsskjermingen på gjerdene rundt lagets hotell.

Men ikke alle nyhetene var dårlige, den gigantiske Messi-plakaten på hotellet var like hel. Argentina etter planen spille to treningskamper før VM begynner, men ikke i Kansas City. De reiser til Texas for å møte Honduras denne lørdagen, før en tur til Alabama hvor de skal bryne seg på Island.

Det er ikke bare Lionel Messi som er en stor historie i dette VM, også Cristiano Ronaldo og den mexikanske veteranen Guillermo Ochoa er to andre som kommer til å være med i sitt sjette mesterskap. I 2022 slo Messi og co. Frankrike i finalen i det som ble en høydramatisk kamp som endte med straffesparkkonkurranse.

Det var lenge spekulasjoner om Messi i det hele tatt kom til å være med i årets VM, men fikk endelig beskjeden da navnebror Scaloni hadde han med i troppen





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