Tottenham har inngått muntlig avtale med en erfaren Liverpool‑spiller, mens Crystal Palace sikret sitt første europeiske trofé. Samtidig gjør Norge store endringer i både fotball‑ og ishockey‑VM, og West Ham holder fast på trener Nuno Santo etter nedrykk.

Tottenham har ifølge rapporter fra den italienske journalisten Romano nådd en muntlig forståelse med den erfarne skotske venstrebacken som har vært en sentral del av Liverpool i ni sesonger.

Overgangen forventes å bli fullført i løpet av kort tid, selv om Juventus også har vist interesse for spilleren. 32‑åringen ble hentet fra Hull City i 2017 og har siden den gang samlet en imponerende trofésamling på Anfield, inkludert Premier League, Champions League, FA‑cupen, Ligacupen, Club World Cup, UEFA Super Cup og Community Shield. På landslaget har han nå 92 kamper på meritlisten, noe som gjør ham til den nest mest brukte spilleren i Skottlands historie, kun overgått av Kenny Dalglish med 102 opptredener.

I en annen del av fotballens verden feiret Crystal Palace sin første europeiske triumf da de slo spanske Rayo Vallecano i Conference League‑finalen. Jean‑Philippe Matetas avgjørende mål i 55. minutt sikret lagets eneste poeng og ga England sin andre seier i turneringen etter Aston Villas Europa League‑tittel. Samtidig planlegger den svenske hockeygiganten Frölunda å reise til Hamar for en eksponering av den kommende Champions Hockey League‑sesongen.

Patrick Thoresens mannslag skal også møte Genève‑Servette og Davos i Sveits, samt Tappara i Finland, som en del av forberedelsene til verdensmesterskapet. Den norske ishockeytroppen har måttet håndtere et uventet tilbakeslag etter at Thomas Olsen pådro seg en skade og måtte trekke seg fra VM. Olsen, som nylig ble far for andre gang, hadde sluttet seg til troppen senere enn sine medspillere.

På grunn av hans fravær ble den 20 år gamle Victor Kopperstad fra Mora IK innkalt til å styrke laget for resten av turneringen. Troppen har likevel vist historisk sterkt spill og er klare for kvartfinalen mot Latvia, første gang på 14 år. Kvartfinalen spilles torsdag 28. mai klokken 20:20, og laget håper å bygge videre på suksessen. Fotballforbundet har kunngjort en omfattende reform av norgesmesterskapet i fotball.

Finalen på Ullevaal stadion 6. september blir fulgt av en ny sesongplan der neste års finale flyttes til våren, i takt med mennenes NM. Dette betyr en tidligere start på turneringen og et revidert spilloppsett som fortsatt er under utvikling. Fotballpresident Lise Klaveness forklarer at målet er å gjøre NM til en folkefest med bredere publikumstilgang og å øke tilskuertallet betydelig, med ambisjon om å femdoble de nåværende tallene innen 2030.

I Premier League har West Ham United valgt å beholde Nuno Espírito Santo som hovedtrener til tross for nedrykket. Klubben har observert klare tegn på forbedring og ønsker at Santo leder laget tilbake til toppnivået. Santo, som signerte en treårskontrakt for ni måneder siden, ble tidligere forsøkt erstattet etter et hastemøte med ledelsen, men har nå fått fornyet mandat. Klubben roser hans motivasjon og refererer til hans tidligere suksess i 2018 da han sikret Wolverhampton Wanderers 99 poeng og ligatittel.

Samtidig har Glader, som tidligere var trener for en svensk hockeyklubb, trukket seg fra sin stilling av personlige grunner etter å ha levert solide resultater, inkludert en femteplass med 62 poeng i forrige sesong





