Tottenham jakter Cody Gakpo i sommerens overgangsvindu

Tottenham planlegger store signeringer for å styrke laget under Roberto De Zerbi, og Cody Gakpo er et hovedmål. Liverpool vurderer å selge nederlenderen for å finansiere egne kjøp.

Tottenham Hotspur har store planer for sommerens overgangsvindu. Klubben fra Nord-London vil unngå nok en sesong med kamp for å holde seg i Premier League , og derfor skal det handles for store summer.

Målet er å gi nyansatte manager Roberto De Zerbi de beste forutsetningene for å bygge et vinnerlag. Ifølge kilder nær klubben ønsker Tottenham å hente inn rutinerte spillere som kan gi stabilitet og erfaring til en relativt ung tropp. En av de mest spennende kandidatene er Liverpool-vingen Cody Gakpo, som har vært ryktes sterkt til Spurs den siste tiden. Cody Gakpo er en 27 år gammel nederlandsk landslagsspiller som har slitt med formen den siste sesongen hos Liverpool.

Likevel har han beundrere i flere Premier League-klubber, og Tottenham leder an i kampen om hans signatur. Ifølge enkelte rapporter forbereder Spurs et bud på rundt 600 millioner norske kroner for å hente Gakpo til London. Dette beløpet kan være nok til å få Liverpool til forhandlingsbordet, ettersom klubben selv er på jakt etter midler til å finansiere egne store kjøp.

Liverpool forhandler nemlig med RB Leipzig om en storsignering av Yan Diomande, som koster over én milliard kroner, i tillegg til at de vurderer å hente Bradley Barcola fra PSG i en pakke verdt nesten to milliarder. Tottenhams satsing stopper ikke med Gakpo. Klubben har allerede fått grønt lys til å signere Savinho fra Manchester City, og diskusjonene pågår. I tillegg ønsker Spurs å styrke forsvaret med Marcos Senesi og Andy Robertson, samt hente Joao Palhinha tilbake til klubben.

Et tredje bud på Brightons Jan Paul van Hecke er også på trappene. Alt tyder på at Tottenham går for en offensiv strategi med flere etablerte Premier League-spillere, noe som passer De Zerbis visjon om et mer robust lag. Gakpo selv skal ifølge nederlandske medier være misfornøyd med at Liverpool sparket hans landsmann Arne Slot, og han ønsker seg bort fra Anfield. Dermed kan overgangen bli en realitet i løpet av sommeren





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