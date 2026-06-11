Tottenham-manager ønsker å beholde Pedro Porro, og ser på ham som en nøkkelspiller for fremtiden

Tottenham-manager Roberto De Zerbi ønsker at Pedro Porro skal bli værende i klubben neste sesong, og ser på ham som en nøkkelspiller for fremtiden. De Zerbi prøver å styrke frontrekken foran neste sesong, og Porro kan bli en del av et helt nytt forsvar sammen med to nye midtstoppere og en venstreback.

Etter å ha reddet plassen i Premier League i sesongens siste kamp planlegges veien tilbake til toppen av engelsk fotball for Tottenham . - Det handler ikke bare om spillerkjøp, men også hvem som skal beholdes selv om det er klubber med tykke lommebøker som banker på.

Tottenham Hotspur-manager Roberto De Zerbi ønsker at Pedro Porro skal bli værende i klubben neste sesong. Diskusjonen har gått heftig på bakrommene i klubben om det beste bare er å ta pengene og løpe. Tottenham har hatt stort fokus på innkommende spillere så langt denne sommeren, med avtaler allerede annonsert for de frie agentene Andy Robertson og Marcos Senesi før overgangsvinduet offisielt åpner 15. juni.

Spurs er også i samtaler om to nye tilskudd for øyeblikket, ettersom de prøver å bli enige om honorarer med henholdsvis Brighton and Hove Albion og Manchester City for Jan Paul van Hecke og Savinho. Nordlondonerne ønsket å signere sistnevnte i fjor sommer, men klarte ikke å bli enige om en avtale med City-sjefene. De håper på et annet utfall denne sommeren, ettersom De Zerbi prøver å styrke frontrekken foran neste sesong.

I mellomtiden ønsker italieneren også å koble seg til en spiller han hadde under sin tid som Brighton-sjef, Van Hecke, hvor begge spillerne sies å være ivrige etter å bli med og prioriterer overganger til Tottenham Hotspur Stadium fremfor andre alternativer. The Athletic rapporterte tirsdag at Tottenham-stjernen Porro er en av høyrebackene som Manchester City har fulgt med på før sommerens overgangsvindu.

Siden da har den italienske journalisten Gianluigi Longari rapportert i sosiale medier at spanjolen kan forlate Spurs denne sommeren, med klubben som verdsetter ham til 60 millioner pund. Romano har imidlertid gitt sin siste oppdatering om situasjonen til Porro på X torsdag morgen. Til tross for rapporter sier den italienske journalisten at Tottenham ønsker å beholde Porro i klubben, og at De Zerbi ser på ham som en nøkkelspiller for fremtiden.

Tottenham ser ut til å signere to nye midtstoppere og en venstreback slik situasjonen er nå, så høyreback Porro kan bli en del av et helt nytt forsvar neste sesong. Robertson vil kjempe mot Destiny Udogie og Ben Davies om en startplass som venstreback, mens Senesi og Van Hecke vil kjempe med kaptein Cristian Romero, Micky van de Ven, Kevin Danso og Radu Dragusin om en startplass.

Når det er sagt, kan ankomsten av både Senesi og Van Hecke til Tottenham Hotspur peke på en exit for Romero, som lenge har vært koblet til et trekk bort fra klubben. Porro møter for øyeblikket konkurranse fra Djed Spence om høyrebackplassen, og De Zerbi er ikke overraskende fornøyd med å beholde begge foran neste sesong, samtidig som han fokuserer på å styrke andre posisjoner.

Romano virker trygg på at Tottenham ønsker at Porro skal bli, så med mindre noe endrer seg, kan vi forvente at han igjen spiller i hvit drakt neste sesong





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