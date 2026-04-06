Trøndersk fotball: To ulike stiler, samme mål

En kommentar om de to trønderske fotballklubbene LFK og Stjørdals-Blink, deres spillestiler, potensialer og utfordringer i en semi-profesjonell liga.

Kommentar: Det er ikke mye ros å hente for de som kommer på tredje- og fjerdeplass i Trøndelag s fotballhierarki. De fortjener å være i en høyere divisjon, med flere tilskuere og et mer solid økonomisk fundament. I realiteten utretter de begge mirakler hver eneste dag, gitt de begrensningene de må operere under. De konkurrerer i en semi-profesjonell liga, og er i praksis amatører, noe som er en realitet de må forholde seg til.

Likevel er det spennende å følge dem, ikke minst fordi de demonstrerer distinkte spillestiler på banen. LFK er pragmatiske; de utnytter fysikken, vinner dueller, og søker raskt mot mål, alltid på utkikk etter muligheten til å trenge inn bak motstanderens forsvarslinje. Dette er blitt beskrevet som 'polefotball' eller til og med Drillo-stil (etter mannen som ledet Norge til to VM-sluttspill og en andreplass på FIFAs verdensranking), og blir av noen sett ned på. LFK kaller det effektiv fotball. I den siste kampen resulterte det i fem målsjanser og to scoringer. Stjørdals-Blink er tålmodige med ballen, og søker etter det perfekte øyeblikket, og prøver å kombinere seg gjennom motstanderen. Dette kan kalles romantisk fotball, men Blink foretrekker antagelig å beskrive det som ferdighetsfotball. I den seneste kampen resulterte det i fem målsjanser, inkludert langskudd og flere 'hvordan-kunne-den-ikke-gå-inn' muligheter, og ett mål. Kampen endte med et jevnt resultat, avgjort av tilfeldigheter. Jeg spår at disse to klubbene kommer til å følge hverandre tett på tabellen gjennom hele sesongen, i øvre halvdel – og kanskje med en sjanse for kvalifisering. Blink har det største potensialet for utvikling, fordi det er lettere å bli mer direkte og 'effektive' enn å endre spillestil med økt risiko. LFK kan vise seg å være det mest stabile laget. I gamle dager var 'angrep er beste forsvar' en utbredt holdning, men det er åpenbart feil, ettersom ethvert lag mister ballen tidvis, og jo mindre fokus du har på å forsvare deg, jo mer sårbar er du. Blink prioriterer trolig det offensive i alt de foretar seg, noe som er sjarmerende, samtidig som det gir et stort utviklingspotensial i angrepsspillet, som er den vanskeligste delen av spillet å perfeksjonere. LFK ser kanskje forsvar som sitt beste angrep, og de vinner ballen når motstanderen er i angrepsposisjon, og straffer dem med raske kontringer. Denne strategien er vanskelig å argumentere mot, og har holdt laget oppe i flere sesonger, men man kan også si at det gir mindre rom for utvikling. For Blink er det viktig å være Blink. For LFK er det viktig å være LFK. Og for begge klubbstyrene er det kritisk å være jordnære og realistiske. Diskuter gjerne videre på Trønderdebatt.no





