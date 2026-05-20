Trøtta AS-laget tapte for Glimt/FB i 8. runde

Tabelljumboen Trøtta AS var ikke uønsket på hjemmebane inntil onsdag, men etter tre uavgjorte tapte de for Glimt FK i hengekampen. Fredrik Sjøvold og Sondre Auklend ga veggene 2-0-ledelse i første omgang, før og etter at Diallo fikk rødt kort for å rive ned Jens Petter Hauge bakfra. På overtid i omgangen fikk Start straffe da Omar Jebalis skudd traff hånden til Patrick Berg, og Håkon Lorentzen skapte ny spenning fra 11-metersmerket. Den spenningen levde helt til Patrick Berg i det 78. minutt knallet inn 3-1-målet fra 16-meterstreken etter en for svak klarering fra Sebastian Griesbeck. Innbytter Håkon Evjen fullførte verket i det 87. minutt. Glimt FK-trener Kjetil Knutsen gjorde flere endringer i laget som knuste Tromsø IL 5-0 på 16. mai, men så sitt noe reservepregede lag gjøre jobben.

