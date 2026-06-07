Traffikkulykke og flere politioppdrag i Troms natt til søndag

Politiet i Troms hadde en travel natt med flere hendelser, inkludert en alvorlig trafikkulykke på Skjervøy der én person er livstruende skadet. I tillegg ble det rapportert om fyllekjøring, vold, redning av personer i vannet og støy fra russebiler.

Politi et i Troms hadde en svært travel natt til søndag, preget av flere alvorlige hendelser. Den mest kritiske hendelsen var en trafikkulykke på Skjervøy der tre personer ble fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) med helikopter.

Tilstanden til en av de skadde er beskrevet som livstruende. Ulykken førte til omfattende redningsarbeid og politietterforskning for å finne årsaken. Veien ble stengt i flere timer mens nødetatene jobbet på stedet. I tillegg til ulykken rapporterte politiet om en rekke andre hendelser i løpet av natten.

Klokken 02.14 gjennomførte utrykningspolitiet en laserkontroll i 50-sonen i Nordkjosbotn. Kontrollen resulterte i et forenklet forelegg og to førerkortbeslag på grunn av for høy hastighet. Litt senere, klokken 02.19, ble politiet i Tromsø kontaktet av et utested i byen. En gjest oppførte seg dårlig og etter politiets ankomst eskalerte situasjonen, noe som endte med at vedkommende ble plassert i arresten for natten.

Ved 03-tiden meldte politiet om en voldshendelse i Finnsnes sentrum. Flere personer var involvert, men volden hadde opphørt før politiet ankom. Ingen fremsto skadet, men politiet opprettet sak. Klokken 03.26 ble en patrulje i Harstad kontaktet av en tenåringsjente som ønsket skyss hjem.

Da hun ikke fikk det, sparket hun politibilen og nektet å forlate stedet. Hun ble anmeldt og innbrakt til arresten. En dramatisk hendelse fant sted klokken 03.43 i Tromsø, da politiet fikk melding om to personer i 20-årene som lå i vannet ved Nerstranda kjøpesenter. De ble raskt lokalisert, livbøye kastet ut og reddet til land.

Ambulanse sjekket dem ut etter hendelsen. Til slutt, klokken 05.20, mottok politiet mange meldinger om støy i Tromsdalen. En patrulje fant 10-15 russebiler som spilte høy musikk. Russen ble enige med politiet om å skru ned musikken eller avslutte festen





bladetnordlys / 🏆 17. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trafikkulykke Politi Troms Vold Russebiler

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politiet i Bergen starter ikke etterforskning av Jon HelgheimPolitiet i Bergen starter ikke etterforskning av justiskomiteens leder Jon Helgheim (Frp) for publisering av usladdede bilder fra en voldshendelse i Bergen.

Read more »

Oslo fylles med arrangementer: Politiet advarer om trafikkutfordringerTusenvis av mennesker samles i Oslo til Musikkfest Oslo, KKmila og Rodeofestivalen. Politiet advarer om trafikale problemer og oppfordrer til bruk av kollektivtransport.

Read more »

Flere alvorlige hendelser i Troms i nattPolitiet rykket ut til flere hendelser i løpet av natten: voldshendelse på utested på Skjervøy, krangel og vold mellom kjærester på Finnsnes, mindreårig MC-fører uten førerkort ved Jekta, og slagsmål på utested i Tromsø.

Read more »

Kriminalomsorgen tilbyr framstilling av Høiby etter avslag fra politietKriminalomsorgen har tilbudt å framstille Marius Borg Høiby, mens politiet tidligere avslo en lignende søknad. Framstillingen kan gi Høiby en kort fri periode i følge med politiet av velferdsgrunner, noe som er knyttet til hans mors, kronprinsesse Mette-Marits, Transplantasjonsbehandling.

Read more »