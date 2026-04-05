Trafikk-kaos på veiene: Lange køer og ventetider i påsketrafikken

Påsketrafikken byr på betydelige utfordringer, med lange køer og ventetider flere steder. Flere veistrekninger er rammet av stengninger og ulykker, inkludert kolonnekjøring over fjellet, stenginger på grunn av ulykker og veiarbeid. Bilister oppfordres til å være forberedt og vurdere alternative ruter.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer Det er ett av flere steder der du kan forvente lange køer 1. påskedag. Over fjellet er det nemlig kolonnekjøring . Og ifølge Statens vegvesen kan du bli nødt til å vente i opp mot åtte timer for å få kjøre over. – Fra østsiden og vestover kan du i verste fall risikere det.

Det er 25 biler i hver kolonne, og hvis du begynner å telle biler bakover kan det fort bli det, sier trafikkoperatør Leif-Helge Fjellro til VG. Riksvei 52 Bjøberg bom. Retning Gol. Webkamera: Statens vegvesen Det var BT som omtalte åttetimerskøen først. Årsaken er blant annet at overgangen ved Hardangervidda er stengt for all trafikk under 7,5 tonn. Samtidig er strekningen Hol-Aurland stengt for all trafikk. – Derfor er det ekstra mye trafikk som normalt ville ha fordelt seg på de andre overgangene, forteller Fjellro. Han råder de som har mulighet til å heller kjøre E16 over Filefjell. Der er det fri ferdsel og ingen hindringer. – Hvis du velger å stå i køen er rådene å ha nok strøm og drivstoff i bilen, varme klær og mat, sier Fjellro. Dave har ført til trafikk-kaos en rekke steder. Rundt klokken 18.20 ble E18 ved Kristiansand stengt mellom Narvikakrysset og Vollankrysset. Bakgrunnen var løse bygningsmaterialer. På E6 ved Biristrand i Gjøvik veltet en buss med 17 personer om bord, og veien ble stengt. – Bussen har blitt berget og har blitt kjørt vekk fra området, men det har vært en del skader på installasjoner og noe rekkverk som må repareres før vi kan sette i gang trafikken i området, sa trafikkoperatør Trude Lindstad til VG klokken 15 søndag. Veien åpnet igjen klokken 17.13 – men da var det blitt lang kø på E6. – Vi anbefaler at bilister vurderer fylkesvei 213 på østsiden av Mjøsa, mellom Lillehammer og Moelv. Det virker som det er lite trafikk der. Aktiver kart E16 ved Hønefoss ble i ettermiddag stengt og nødetatene rykket ut etter en kjedekollisjon. Nødetatene rykket ut klokken 16.43. – Totalt syv personbiler og 12 personer er involvert i ulykken. Samtlige er sjekket ut av helsepersonell og ingen er alvorlig skadet, fortalte operasjonsleder Marius Fosvold i Sør-Øst politidistrikt til VG. Mannen i den bakerste bilen, som politiet mener forårsaket kollisjonen, fikk beslaglagt førerkortet. Veien er ryddet og åpnet igjen.





