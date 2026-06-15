Trafikk og transport til VM-kampene i Boston: Tips for norske supporters

Dagbladet gir tips om transport til Gillette Stadium under fotball-VM, inkludert tog, buss, Uber og parkering, sammen med siste oppdatering fra landslagstrening.

BOSTON (Dagbladet) - Trafikken i Boston er beryktet og det gjelder særlig når det er store idrettsarrangementer på Boston Stadium, som har fått dette navnet under VM (normalt heter arenaen Gillette Stadium ).

Stadion, som er hjemmebanen til New England Patriots (NFL) og New England Revolution (MLS), ligger i underkant av fire mil utenfor Boston sentrum i Foxboro og har en tilskuerkapasitet på rundt 66 000. Her skal Norge spille mot Irak (17. juni) og Frankrike (26. juni). Flere tusen nordmenn kommer til å reise på kamp, og hvis du er en av dem, så kan det lønne seg å planlegge på forhånd.

Boston hadde sin generalprøve da Skottland og Haiti spilte natt til søndag norsk tid. Det mest populære valget er tog. Det er satt opp fem tog til VM-kampene og togene er delt inn i gruppe A, B, C, D og E på forskjellige tidspunkter. Du må ha en gyldig kampbillett og det koster 80 dollar for en togbillett.

Dette er de eneste togene som går til stadion. Mange skotter som Dagbladet snakket med hadde booket togbillett mange uker i forveien. Du må laste ned en app som heter mTicket for å kjøpe billett, og i menyvalget er det god oversikt over togene til stadion. Problemet er hvis du er seint ute.

På kampdag var togene utsolgt og det var også skilt om dette på togstasjonen. I skrivende øyeblikk er det utsolgt for gruppe E til kampen mot Irak, mens de andre avgangene fortsatt er mulig å kjøpe. Til Frankrike-kampen er ingenting utsolgt. Det var lange køer på togstasjonen i Boston denne dagen.

Flere tusen supportere sto i kø, men da de første ble sluppet inn på perrongen gikk det nokså radig unna. Det andre åpenbare valget er buss. Det går buss til og fra mange hoteller i Boston og omegn som heter Undertegnede tok en buss som gikk fra Seaport klokka 18.10 og skulle etter planen være framme på stadion 19.30. Med trafikk var bussen framme rundt 19.50 - snaut en time før kampstart.

Bussene starter å gå fire timer før kampstart. Hvis du tar den som går tettest opp mot kampen og det skulle være noen problemer i trafikken, så vil du ha lite slingringsmonn. Det er også ventet at det vil bli mer trafikk i hverdager enn det var denne lørdagen. Hvis du bare skal ta buss til stadion, må du ut med samme pris (95 dollar).

Du må notere deg bussnummeret og sted, for bussen vil bli stående på samme sted som du ble slippet av inntil en halvtime etter at kampen er blåst av. Uber eller taxi er også en mulighet, men det kan ta tid. Litt over klokka 12 (kampstart 21.00) kostet det rundt 50 dollar (rundt 500 kroner) for en Uber fra Boston sentrum til stadion. Klokka 18 var prisen økt til rundt 90 dollar. Etter kampen var prisen 130 dollar klokka 01.

Hvis du kjører bil selv, så må du regne med dyr parkering. Når du kommer tett på stadion, tar køen seg betraktelig opp. Her ser også innbyggerne i nærheten sitt snitt til å ta godt betalt for å la deg parkere på området deres. Jo nærmere stadion du kommer, jo dyrere blir det med parkering.

Det startet på 80 dollar, så 100 dollar, så 150 dollar og til slutt 200 dollar for parkeringene nærmest stadion. Et siste tips er å finne ut hvilken inngang du skal bruke på stadion, for du bruker lang tid hvis du tar feil og må gå rundt. I่าน mer: 16.06.2026 - 01:38 GILETTE STADIUM (Dagbladet): Endelig skjer det. Norge VM-åpner natt til onsdag etter 28 års venting.

Ståle Solbakken møter pressen for en siste oppdatering før det braker løs. - Vi må prøve å nyte det litt og slippe oss løs, sier Solbakken til felles presse før kampen, og påpeker at Norge står overfor tøffe kamper. Mandag trente laget for siste gang før kampen mot Irak. Hele landslaget var på plass - bortsett fra Jørgen Strand Larsen.

Crystal Palace-spissen ble igjen i Boston med en forkjølelse. - Han hadde litt feber da han sto opp, så det er ikke noe superalvorlig, sier landslagssjefen til pressen. - Om han ikke klarer litt feber, så får vi sende hjem, sa han med sitt sedvanlige glimt i øyet og påpekte at han kan ta litt smertestillende, så går det fint. Mange av spillerne har familien på plass





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