Trafikk, Vær og Lokale Nyheter: Morgenrapport fra Trøndelag

Oppsummering av nattens hendelser i Trøndelag, værmelding og et utvalg av dagsaktuelle nyheter fra Trønder-Avisa. Inkluderer informasjon om trafikk, værsituasjon og lokale hendelser, samt dybdeartikler om Verdal fengsel, lokale bedrifter og teknologi.

MORGENRAPPORTEN Politiet melder om to biler som ble stjålet natt til mandag. Det har også vær t hendelser på veiene og i forbindelse med vær forholdene. En melding om glatt fylkesveg ble mottatt natt til andre påskedag. En sjåfør på Fv. 715 i Leksvik meldte om glatte forhold. Vedkommende hadde kjørt sakte, men mistet likevel veigrepet. Operasjonsleder Anders Fiskvik informerte Trønder-Avisa om at en entreprenør ble sendt ut for å utbedre forholdene.

I Namsos ble det klaget på høy musikk fra en adresse i 1-tida. Personen på adressen fikk beskjed om å dempe støynivået. Det viste seg at det ble spilt høy musikk fra flere adresser, men situasjonen roet seg rundt klokka halv to. Fiskvik oppsummerte natten som rolig ellers. \Været i Trøndelag ser ut til å bli preget av nedbør og vind. Værvarslet melder om nordvestlig frisk bris utsatte steder, stiv kuling i fjellet i sør og vestlig stiv kuling fra ettermiddagen. Det ventes enkelte regnbyger, og snøbyger over 400-600 meter. På Innherred kan temperaturen komme opp mot 7 grader, med gløtt av sol mellom regndråper og vindkast. Det har vært mest nedbør det siste døgnet. Trafikksituasjonen på veiene i området er under oppdatering, og det samme gjelder flytrafikken på Værnes. \I dagens utgave av Trønder-Avisa finner vi flere interessante saker. Einar (55) er kronisk syk og soner en lang dom i Verdal fengsel. Han har funnet glede i et utvidet arbeidstilbud på «Basen», hvor han jobber som «lysmester». Avisen har også en artikkel om påsken i Verdal fengsel. Elektriker-Service Verdal satser på trivsel i stedet for å fokusere på umiddelbar inntjening. Dette har vist seg å være en god strategi. Videre kan leserne lese om Noah (19) som ønsker å jobbe i påsken, og dermed får han over dobbel lønn. Til slutt kan vi lese om Ulrik Wisløff som var sekunder unna å få sin teknologi inn i den aller første Apple Watch-modellen, men en uheldig kommentar sørget for at han mistet en avtale verdt 730 millioner kroner. Dette er bare et utvalg av sakene som presenteres i dagens avis, og det er mye mer å utforske på T-A.no





tronderavisa / 🏆 8. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Trøndelag Trafikk Vær Lokalt Nyheter

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

