Trafikkulykke i Helltunnelen: Tunnelen stengt, kjøretøy inne, dugg kan være årsak

Politiet melder at Helltunnelen på E6 i Stjørdal er stengt etter en trafikkulykke. Det er fortsatt en del kjøretøy inne i tunnelen, og avføring er påført vegbanen. Det meldes at det ikke skal være alvorlige personskader, men to personer er fraktet til legevakt for kontroll.

STJØRDAL : Helltunnelen er åpnet etter ulykke. Det melder politiet kl. 19.19. Det var onsdag ettermiddag at nødetatene rykket ut til en trafikkulykke i Helltunnelen på E6 i Stjørdal .

– Det framstår som en front mot front-ulykke, opplyser politiets operasjonsleder Anders Fiskvik klokken 17.14. Tunnelen stengt Tunnelen er stengt, men det er fortsatt en del kjøretøy inne i tunnelen. Kl. 17.20 opplyser vaktleder Eskil Røkke ved 110-sentralen Midt at kollisjonen har skjedd på Stjørdalssida i tunnelen. – Vi kjenner så langt ikke omfanget, og er foreløpig kun framme med en lederbil, sier Røkke kl. 17.21.

Avføring i vegbanen Kl. 17.27 opplyser politiet at det er tre kjøretøy involvert, blant dem en sanitærvogn. - Mye avføring har rent utover i tunellen og området må spyles. Det meldes også at det ikke skal være snakk om alvorlige personskader. De involverte sjekkes ut av helsepersonell på stedet.

Kl. 17.47 oppdaterer politiet med at tre personer har vært involvert i ulykken. To av dem fremstår lettere skadd og fraktes til legevakt. Et drøyt kvarter senere opplyser politiet at tunellen er ryddet for øvrige kjøretøy og at det nå ventes på berging og spyling. Dugg kan være årsak De to som ble fraktet til legevakt for kontroll er et par i 80årene.

Undersøkelser på stedet kan tyde på at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørebane på grunn av dugg på ruta. KOLLISJON: Bilene ble påført store skader i kollisjonen. Foto: Bertil Lernæs Ulykken ble meldt kl. 17.2





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Trafikkulykke Helltunnelen E6 Stjørdal Dugg Front Mot Front-Ulykke

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