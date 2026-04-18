Tragedie under Bergen City Marathon: Familie kjemper for svar etter ung kvinnes død

En familie kjemper for å få svar og forbedre helsevesenets responstid etter at deres kjære Maren omkom av et sjeldent hjerneslag under Bergen City Marathon. Familien mener at manglende tidlig diagnose og behandling kan ha kostet henne livet.

En tragisk hendelse under Bergen City Marathon i fjor har kastet en mørk skygge over den populære folkefesten. Maren, en 27 år gammel kvinne beskrevet som en energisk og omsorgsfull person, kollapset under løpet og døde senere av et sjeldent og alvorlig hjerneslag. Hennes familie mener at responstiden og den medisinske behandlingen ikke var tilstrekkelig, og at en annen tilnærming kunne ha reddet livet hennes.

Våren hadde endelig slått rot i Bergen, og byen badet i solskinn mens tusenvis av deltakere samlet seg til Bergen City Marathon. Maren, som var en ivrig løper og hadde forberedt seg grundig, deltok sammen med sin bror Daniel. Daniel husker med glede hvordan Maren alltid var i sentrum, en «propell» full av liv og energi. Løpingen var hennes fristed, en måte å koble av og finne balanse på. Daniel, som var smittet av Marens engasjement, delte hennes spenning og ønske om å vise hva hun var god for. Det siste bildet av Maren ble tatt foran de blomstrende japanske kirsebærtrærne ved Grieghallen, et bilde som nå bærer en uutslettelig sorg for Daniel. Sammen startet de løpet, side om side, før Maren i et øyeblikk forsvant fra ham i full fart på vei mot den kjente turstien Fjellveien. Dette øyeblikket, fanget av et kamera langs løypen, er det siste Daniel så av sin søster i live.

'Det ser jeg masse på,' sier han med en stemme preget av smerte.

Maren og Daniel holdt følge til de nådde Fjellveien. Derfra fortsatte Maren alene, og hun ble senere observert av et kamera ta av fra Daniel. Mens Daniel tok en pause for å kjøpe skillingsboller og drikke, forventet han at Maren ville møte ham med noe godt. Han hadde ingen anelse om at hun ikke lenger var i stand til å gjøre det. Han gikk for å møte noen kollegaer i byen, mens Maren lå og kjempet for livet. Først da Daniel søkte opp Marens startnummer og oppdaget at hun ikke var registrert på 21 kilometer, forsto han at noe fryktelig hadde skjedd.

Maren kollapset i Nordnesparken klokken 11:25, og AMK ble varslet klokken 11:33. Til tross for at ambulansen som var på stedet allerede hadde én pasient, ble Maren ivaretatt. Pårørende ankom akuttmottaket klokken 13:42, og fant Maren liggende tilsynelatende sovende. Familien hevder at det tok to og en halv time fra Maren kollapset til hun ble fraktet til operasjonsavdelingen. En overlege ved akuttmottaket på Haukeland sykehus skal ha uttalt til familien: 'Hvis dette ikke hadde skjedd under Bergen City Marathon, er det sannsynlig at hun hadde overlevd, at hun hadde vært her nå.' Dette utsagnet har brent seg fast hos Marens far, Paul Magnus Horne, og har ført til en sterk følelse av at det er behov for systemforbedringer innen helsevesenet. At flere kommer til maratonløpene, har også en bakside; i fjor ble 23 løpere innlagt på sykehus, mange av dem dehydrerte. Daniel husker en følelse av at de helsepersonell som møtte Maren, var forutinntatte på grunn av det høye antallet innleggelser den dagen. Han innser med gru at han må ha løpt rett forbi sin søster uten å vite det da hun falt, et tankekors som ga ham gåsehud på en dårlig måte.

Petter Schandl Sanaker, avdelingssjef ved nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus, bekrefter at hjerneinfarkt tidlig ble vurdert som en mulig årsak til Marens tilstand, og at dette senere ble påvist. Imidlertid bekrefter han også at de første som fant Maren i Nordnesparken, feiltolket symptomene som tegn på dehydrering. Maren fikk en sjelden og alvorlig form for hjerneslag i bakre del av hjernen, en type hjerneslag som kan gi diffuse symptomer som svimmelhet, kvalme og sløvhet, lett å forveksle med dehydrering og utmattelse. Sanaker understreker at tiden fra et hjerneslag inntreffer til behandling gis, er avgjørende for prognosen. 'Maren fikk dessverre veldig store skader, slik at hun døde av dette. Vi er veldig lei oss for det som skjedde og har dyp medfølelse med familien,' sier han. Han legger til at hjerneslag er svært sjeldent hos unge, friske personer, og at maratonløp ikke er en kjent risikofaktor. Hjerneslag skyldes enten en blodpropp eller en blødning i hjernen.

Familien kjemper nå for å få klarhet og sikre at lignende tragedier kan unngås i fremtiden, mens minnet om Maren lever videre som en sterk påminnelse om den skjøre balansen mellom liv og helse. De ønsker at noe positivt skal komme ut av deres tap, og at systemene kan forbedres slik at andre unngår den samme skjebnen.





