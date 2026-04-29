Tragisk drap i Holmenkollen: Mann i 70-årene drept – ung mann siktet

En mann i 70-årene ble funnet død i sitt hjem i Holmenkollen tirsdag kveld. En mann i slutten av tenårene er pågrepet og siktet for drapet. Pårørende beskriver den siktede som en ung mann som har slitt med psykiske lidelser.

Tragedien på Holmen i Oslo tirsdag kveld rystet et helt nabolag og etterlot en familie i dyp sorg. Politiet mottok melding om en alvorlig krangel på en privatadresse i Holmenkollen -området rundt klokken 19.21.

Da politipatruljer ankom stedet, ble en mann i 70-årene funnet med omfattende skader. Til tross for rask og intens livreddende innsats fra helsepersonell, stod livet ikke til å redde, og mannen ble erklært død på stedet. Hendelsen har utløst en stor politietterforskning og satt et helt lokalsamfunn i sjokk. En mann i slutten av tenårene er pågrepet og siktet for drapet.

Han ble pågrepet kort tid etter hendelsen, rundt klokken 19.45, og ble funnet med både kniv og blod på seg, ifølge innsatsleder Arve Røtterud. Den siktede er nå under oppfølging av helsepersonell. Politiet understreker at de ikke leter etter flere gjerningspersoner i saken. Avhør av den siktede er planlagt så snart som mulig, men tidspunktet er foreløpig ikke fastsatt.

Etterforskningen vil i første rekke fokusere på å avdekke motivet bak handlingen og hva som ledet frem til den tragiske hendelsen. Et vitne på stedet beskrev å ha sett en person løpe fra området kort tid etter meldingen om krangelen kom inn, iført hette og tilsynelatende dekket av blod. Denne beskrivelsen stemmer overens med politiets opplysninger om den pågrepne. Pårørende har gitt ut en hjerteskjærende uttalelse der de uttrykker sin dype sorg over tapet av en elsket bestefar.

De beskriver den siktede som en ung voksen som over lengre tid har slitt med alvorlige psykiske lidelser, og understreker at han gikk til angrep på sin bestefar. Familien ber om ro og respekt i sin sorg. Denne saken belyser igjen viktigheten av å ta psykisk helse på alvor og å sikre at personer som sliter, får den hjelpen de trenger.

Politiet vil fortsette å etterforske saken grundig for å få en fullstendig forståelse av hendelsesforløpet og omstendighetene som førte til denne tragiske utgangen. Utrykningsteam fra politi og helse var på stedet med betydelige ressurser, noe som understreker alvoret i situasjonen. Hendelsen har skapt bekymring i Holmenkollen-området, og politiet vil være til stede for å gi trygghet og informasjon til beboerne.

Denne saken er en påminnelse om at vold kan ramme hvem som helst, og at det er viktig å være oppmerksom på tegn på psykisk uhelse og å søke hjelp når det er nødvendig. Den videre etterforskningen vil også inkludere en grundig gjennomgang av den siktedes bakgrunn og eventuelle tidligere episoder som kan ha relevans for saken. Politiet vil også innhente vitneforklaringer fra naboer og andre som kan ha relevant informasjon.

Målet er å få et så komplett bilde som mulig av hendelsesforløpet og å sikre at rettferdigheten skjer fyllest





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Drap Holmenkollen Oslo Politiet Psykisk Helse Etterforskning

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

En relativt ukjent mann skal tette Apples KI-gap: «Ingen ny Steve Jobs»En «supersnill fyr» med ingeniørhode tar over for pengemaskinen Tim Cook.

Read more »

Mann siktet for attentatforsøk mot Trump etter skyting i WashingtonEn 31 år gammel mann er siktet for attentatforsøk mot president Donald Trump etter skytingen under korrespondentmiddagen i Washington. Han er også siktet for brudd på våpenlovene og har skrevet et manifest som indikerer et ønske om å skade Trump-administrasjonen.

Read more »

Mann erkjenner skyld i drapet på Jam Master JayJay Bryant har erkjent skyld for sin rolle i drapet på Run-DMC-stjernen Jason Mizell, kjent som Jam Master Jay, over 20 år etter hendelsen. Han tilsto å ha åpnet døren for gjerningsmennene.

Read more »

Tragisk ulykke under scenearbeid før konsert i Rio – tekniker mister livetEn tekniker døde etter å ha fått beina knust i et løfteverktøy under oppsettingen av en scene på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro. Ulykken skjedde i forkant av en konsert med en colombiansk verdensstjerne, og det er usikkert om arrangementet vil gå som planlagt.

Read more »

Drapet i Holmenkollen: Ble drept etter kraftig krangel med flere vitner til stede, mener politietEn ung mann i familie med den drepte hadde blod på seg da han ble pågrepet. Politiet mener det er drapsmannen, og torsdag vil de be om at han fengsles.

Read more »

Familien til drapssiktet i Holmenkollen: Gikk til angrep på sin egen bestefarSiktede har slitt med psykiske lidelser over lengre tid, sier familien. En mann i slutten av tenårene er siktet for å ha drept sin egen bestefar.

Read more »