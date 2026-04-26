Tragisk ulykke: 26 år gammel langrennsløper omkom

26 år gamle Håvard Hovde fra Brumunddal omkom i en sykkelulykke lørdag formiddag. Han var tidligere juniorlandslagsløper i langrenn og vant norgescuprenn i 2023. Lokalsamfunnet og idrettsmiljøet er i sorg.

Det er med tungt hjerte vi melder om den tragiske bortgangen til 26 år gamle Håvard Hovde fra Brumunddal . Politiet bekrefter i en pressemelding at de har frigitt navn og bilde i samråd med de pårørende.

Ulykken fant sted lørdag formiddag, og politiet mottok meldingen klokken 10:45. Til tross for rask respons fra ambulansepersonell og forsøk på å redde livet, kunne de dessverre ikke lykkes. Håvard Hovde var på en treningstur med en gruppe syklister da ulykken inntraff. Det er foreløpig ingen indikasjoner på at andre kjøretøy var involvert.

Denne hendelsen har rystet lokalsamfunnet og idrettsmiljøet dypt. Håvard Hovde var ikke bare en talentfull idrettsutøver, men også et varmt og omtenksomt menneske som satte spor etter seg hos alle han møtte. Han var tidligere en lovende juniorlandslagsløper i langrenn, og fortsatte å markere seg i sporten også i voksen alder. I 2023 oppnådde han en betydelig seier ved å vinne et norgescuprenn, og han var en viktig del av MjøsSkis lag som sikret seg bronse under NM-stafetten på Gjøvik.

Hans engasjement og dedikasjon til langrenn var inspirerende for mange, og han vil bli savnet både som konkurrent og lagkamerat. Ordfører Kai Ove Berg (H) i Ringsaker uttrykker sin dypeste medfølelse og beskriver tapet som en stor sorg for hele kommunen. Han fremhever Håvards positive innvirkning på lokalsamfunnet og hans varme personlighet. – Når et ungt liv går tapt, rammer det oss alle.

Håvard satte tydelige spor etter seg både som idrettsutøver og medmenneske, og han vil bli husket med varme og respekt. Våre tanker går til de etterlatte i en svært tung tid, sier ordføreren. Reaksjonene på Håvards bortgang har vært sterke og mange. TV 2s langrennekspert Petter Skinstad beskriver nyheten som forferdelig og uttrykker sin sorg over å miste en ung og frisk person.

Han understreker at Håvard var en viktig og synlig skikkelse i langrennmiljøet i Innlandet helt siden han var junior. Tapet vil bli dypt merket av alle som kjente ham. Kommunen har mottatt budskapet om Håvards tragiske bortgang med stor sorg, og ordføreren har på vegne av kommunen uttrykt sin dypeste medfølelse til familien, venner og alle som sto ham nær, særlig i idrettsmiljøet.

Denne hendelsen minner oss om hvor skjørt livet er og hvor viktig det er å sette pris på hverandre. Det er en tid for samhold og støtte til de etterlatte. Vi sender våre varmeste tanker til Håvards familie og venner i denne vanskelige tiden. Politiet fortsetter sine undersøkelser for å kartlegge de nøyaktige omstendighetene rundt ulykken, men foreløpig er det ingen indikasjoner på at det var andre involverte enn Håvard selv.

Det er viktig å respektere privatlivets fred til de pårørende i denne sorgen tiden.





Ulykke Langrenn Brumunddal Ringsaker Død Sykkel

