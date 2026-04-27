Tragisk ulykke under scenearbeid før konsert i Rio – tekniker mister livet

En tekniker døde etter å ha fått beina knust i et løfteverktøy under oppsettingen av en scene på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro. Ulykken skjedde i forkant av en konsert med en colombiansk verdensstjerne, og det er usikkert om arrangementet vil gå som planlagt.

En tekniker mistet livet etter en tragisk ulykke under oppsettingen av en scene på Copacabana-stranden i den brasilianske byen Rio de Janeiro. Mannen fikk begge beina knust i et løfteverktøy, og selv om andre arbeidere på stedet fikk ham løs og sendt til sykehus, overlevde han ikke skadene.

Brannvesenet i Rio de Janeiro bekreftet ulykken og oppgav at førstehjelp ble gitt av medarbeidere på stedet før nødetatene kom til. Konsertarrangøren Bonus Track uttrykker dyb sorr over hendelsen og opplyser at teknikeren døde på sykehus. Scenearbeidet har pågått i flere uker i forkant av en stor konsert med en colombiansk verdensstjerne som skal finne sted 2. mai. Konserten er en del av en rekordsettende verdensturné, men det er foreløpig usikkert om arrangementet vil gå som planlagt etter ulykken.

Popstjernen har tidligere måttet avlyse flere konserter på grunn av sikkerhetsmessige bekymringer, blant annet i 2025 under hennes turné «Las Mujeres Ya No Lloran», som oversatt til norsk betyr «Kvinner gråter ikke lenger». Ulykken har skapt stor oppmerksomhet både lokalt og internasjonalt, og politiet har innledet en undersøkelse for å finne ut hva som forårsaket ulykken. Arbeidsmiljøet på scenen har tidligere vært omtalt som utfordrende, og det er nå økt fokus på sikkerhetsforholdene.

Konsertarrangøren har ikke kommet med noen offisiell uttalelse om hvordan ulykken vil påvirke planene for konserten, men det er klart at hendelsen vil ha konsekvenser for både de involverte og publikum. Mange fans har allerede uttrykt bekymring for om konserten vil kunne finne sted, og det er nå stor usikkerhet rundt arrangementet. Ulykken er et tragisk tap for både familien til den avdøde og for alle som arbeider med å forberede konserten





