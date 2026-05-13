Transportpriser til VM-stadionet i New Jersey kuttet

Prisene på skyttelbuss til VM-stadionet der Norge skal møte Senegal er kuttet voldsomt etter massiv kritikk fra fansen. Norge spiller sine andre gruppekamp under sommerens VM-sluttspill på MetLife Stadium i New Jersey 23. juni.

Den siste tiden har det vært stort fokus på de høye transportprisene til arenaen. I utgangspunktet var supportere forespeilet å betale 80 amerikanske dollar, rundt 735 kroner, for en reise til stadionet fra Grand Central Terminal eller Port Authoritys bussterminal i New York. Nå er bussbilletten redusert til 20 dollar for å gjøre VM-festen 'så tilgjengelig som mulig'.

Hochul opplyser videre at 20 prosent av billettene som er tilgjengelige til skyttelbussene vil være reservert for innbyggere i New York - fordi de 'hjelper til med å være vertskap' for fotballfesten. Guvernøren i New Jersey, Mikie Sherrill, har også nylig opplyst at prisen for å kjøre med NJ-togene er redusert til 98 dollar for en tur-retur-reise. Det tilsvarer rundt 900 norske kroner. Togbillettene startet på hele 150 dollar da de ble lansert.

Billettene skal etter planen legges ut for salg onsdag. Guvernør Sherrill ga tidligere Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) skylden for at VM-fans må betale i dyre dommer for transport, og hevdet at staten hennes hadde 'arvet en avtale der Fifa gir null dollar til transport'. - De (Fifa) skal tjene 11 milliarder dollar totalt på VM. Men innbyggerne i New Jersey bør likevel betale transportkostnader på 48 millioner dollar?

Skjer ikke, uttalte hun. NJ Transits nåværende prismodell vil ha en avskrekkende effekt, sa Fifas arrangementssjef Heimo Schirgi til. Han mente høye billettpriser ville tvinge supportere til å velge andre transportløsninger enn det som er ønskelig. - Dette øker bekymringen for køer, sen ankomst og skaper bredere ringvirkninger som til slutt reduserer den økonomiske fordelen og den varige arven hele regionen kan oppnå ved å være vertskap for VM, sa Schirgi til BBC





