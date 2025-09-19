Travel Natt for Politiet i Bergen: Slåsskamper, Arbeidsulykke, Savnet Mann og Andre Hendelser

Politiet i Bergen har hatt en travel natt med mange hendelser, inkludert slåsskamper, en arbeidsulykke, en savnet person, branner og andre hendelser som krevde utrykning og oppfølging.

Politiet i Vest politidistrikt har hatt en travel natt med flere hendelser som har krevd utrykning og oppfølging. Flere meldinger om slåsskamp er, en arbeidsulykke, en savnet person og diverse andre hendelser har preget natten. Hendelsene spenner over et vidt spekter, fra voldsepisoder og helseproblemer til branner og tekniske problemer. Politiet har vært i aktivitet for å håndtere situasjonene og sikre tryggheten for innbyggerne.

I Neumanns gate rykket politiet ut etter meldinger om slåsskamp, men det er foreløpig uklart hvor mange som var involvert og om noen er skadet. I Odda ble politiet kalt ut til et utested på grunn av en slåsskamp med flere involverte personer. Samtidig har politiet også vært engasjert i søket etter en savnet mann i Bergen sentrum. Mannen beskrives som rundt 190 cm høy med kort hår, iført mørkeblå regnjakke, dongeribukse og joggesko med hvit såle. Politiet søker etter mannen på steder der han kan ha oppsøkt. \I tillegg til voldshendelsene og søket etter den savnede mannen, har det vært flere andre hendelser som politiet har håndtert. Klokken 00.30 fikk politiet meldinger om brann i et område ved Grimseid i Ytrebygda. Det var mye skrot og avfall som var påtent, samt en brakke. Politiet minner om at de som gjør opp ild har ansvar for å sikre forsvarlig utførelse og for å være til stede så lenge det brenner. Klokken 08.15 mottok politiet en melding om en arbeidsulykke i Fyllingsdalen, der en arbeider skal ha falt fra et tak. Høyden det falt fra er estimert til å være 2-3 meter. Det meldes også om amper stemning i Fosswinckels gate, der fire menn i 20- og 30-årene var involvert i en krangel. Politiet har skilt partene og meklet i saken. Videre har politiet bistått ved en medisinsk hendelse på Langelifjellet, der en av fem unge menn trengte helsehjelp. På grunn av dårlig vær var det ikke mulig å bruke helikopter, og Røde Kors og Norske redningshunder ble sendt ut for å bistå. I tillegg var det en krangel mellom en taxisjåfør og en passasjer, som utviklet seg til et basketak. Sjåføren fikk et kutt i hånden. Politiet er også engasjert i en redningsaksjon etter en trafikkulykke i Øygarden, der en bil havnet over et autovern og inn på et anleggsområde. \Andre hendelser som har blitt håndtert i løpet av natten inkluderer problemer med vannforsyningen i Ytre Sandviken, der et vannledningsbrudd førte til at vannet forsvant. Brannvesenet rykket ut til Nesttun etter meldinger om røykutvikling fra en bod. Det ble oppdaget røyk i en leilighet i Åsane, og brannvesenet var på stedet. Samtidig ble det gjennomført en slepeøvelse med cruiseskipet «Viking Vela» i Byfjorden, som ikke var dramatisk, men en del av Kystverkets øvinger. Det har vært en rekke varierte hendelser som har krevd utrykning og oppfølging fra nødetatene. I mellomtiden har også Bergen kommune meldt at Helleveien 34 til 44 vil være uten vann en stund. Det er tydelig at nødetatene har vært i aktivitet gjennom natten, og har håndtert en rekke ulike hendelser for å sikre trygghet og bistå befolkningen i Bergen





