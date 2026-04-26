Travel natt for politiet i Trøndelag – fotballbråk, slåsskamper og trafikkulykker

Politiet i Trøndelag hadde en hektisk natt med mange oppdrag, inkludert fotballbråk i Trondheim, slåsskamper i Stjørdal og Steinkjer, trafikkulykker og utagerende oppførsel på utesteder.

Natten har vært preget av en rekke politioppdrag i Trøndelag , fra utagerende festdeltakere og trafikkforseelser til slåsskamp er og fotballbråk . I Verdal ble politiet tilkalt til en fest der en mann i 20-årene nektet å forlate lokalet etter å ha blitt kastet ut, og endte opp med å sparke mot døren.

Etter gjentatte forsøk på å få ham til å roe seg ned, ble han til slutt kjørt hjem av politiet. Samtidig ble en ung kvinne uten førerkort stoppet i Verdal, og vil bli anmeldt for dette. Utover natten ble det meldt om en trailer som sakset på E6 ved Snåsavatnet, noe som førte til stenging av ett felt og dirigering av trafikken.

Politiet advarer mot å kjøre med sommerdekk i snøvær, og minner om at fører har ansvar for å sikre tilstrekkelig veigrep. I Stjørdal ble politiet tilkalt til en bowlinghall der en gruppe personer skapte uro og truet ansatte, og de ble bortvist fra stedet. Videre ble en bilfører fratatt førerkortet på E6 i Steinkjer etter å ha kjørt 125 km/t i en 80-sone, og en annen fikk fartsbot.

En alvorlig utforkjøring på E6 ved Levanger, der en ung mann kjørte 100 meter utenfor veien, resulterte i at førerkortet ble beslaglagt og en anmeldelse opprettet. En voldelig hendelse ved Circum Bar i Verdal førte til at en mann i 30-årene ble påsatt håndjern og bortvist fra sentrum etter å ha skadet en vekter. Kvelden kulminerte med flere slåsskamper. Et masseslagsmål med rundt 10 personer ved Neon nattklubb i Stjørdal ble raskt avsluttet av politiet, og flere ble bortvist.

I Steinkjer oppsto en slåsskamp mellom fire personer på Kings Corner, utløst av en konflikt ved stengetid. Ingen ble alvorlig skadet, men saken vil bli fulgt opp. I tillegg ble sju personer arrestert i forbindelse med fotballbråk etter RBK-Brann kampen i Trondheim, der supportere opptrådte aggressivt og maskerte. Søndag morgen meldes det om snøfall på Innherred, noe som kan føre til glatte veier.

Temperaturen er ventet å stige utover dagen, men det er fortsatt fare for vanskelige kjøreforhold. Yrs varsel melder om nordvestlig vind og sluddbyger, som etter hvert vil avta





