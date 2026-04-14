Travelt døgn for politiet i Innherred: Vinglete biler, grisekjøring, elg-krasj, innbrudd og ruskjøring

Politiet i Innherred har hatt en travel periode med flere hendelser det siste døgnet. Fra vinglete biler og grisekjøring til elgpåkjørsel, innbrudd og ruskjøring har politiet vært i aksjon på flere fronter.

Politiet i Innherred har hatt en travel periode med flere hendelser det siste døgnet. Operasjonssentralen har mottatt en rekke meldinger som har krevd både umiddelbar respons og videre etterforskning. Fra trafikkforseelser til innbrudd og mistenkelig atferd, har politiet vært i aksjon på flere fronter.

En av de tidlige hendelsene i døgnet involverte en vinglete bil på E6 i Vuddudalen. Politiet mottok melding om bilen som kjørte sørover, og etter en utrykning ble bilen stoppet i Stjørdal. Føreren, en edru mann i 60-årene, hadde startet sin reise fra Lofoten med kurs for Hamar. Politiet opplyser at mannen ble veiledet om muligheten for å ta en pause underveis for å hvile.

I tillegg til trafikken har politiet også håndtert flere andre hendelser, inkludert en episode med grisekjøring i Levanger-området. Klokken 22.53 mandag kveld mottok politiet en bekymringsmelding om uforsvarlig kjøring og flere farlige forbikjøringer. Politiet fikk registrert bilens registreringsnummer og har nå en formening om hvem som kan ha vært sjåføren. Bilen er nå registrert i politiets systemer for observasjon.

En annen alvorlig hendelse var en elgpåkjørsel på Tromsdalsvegen i Verdal like før klokken 22. Politiet hadde på grunn av ressursmangel ikke kapasitet til å rykke ut til ulykken. Bilen ble totalvrak i kollisjonen. I følge melder hadde bilen omfattende skader, inkludert skader på frontruten og taket. Elgen ble liggende på siden av veien og klarte ikke å reise seg. Viltnemnda ble varslet for å håndtere dyret.

Disse hendelsene viser bredden av oppgaver politiet i Innherred er involvert i, og understreker viktigheten av deres tilstedeværelse i lokalsamfunnet. Flere andre hendelser har også krevd politiets oppmerksomhet. Klokken 20.27 meldte en far om sin egen mistenkelige atferd i Levanger. Bakgrunnen var at sønnen hadde mistet nøkkelen til sykkellåsen. Faren valgte å bruke vinkelsliper for å frigjøre sykkelen, og for å unngå å bli mistenkt for tyveri, kontaktet han politiet.

En annen sak som er under etterforskning, er et innbrudd i en hogstmaskin ved Havfrua i Verdal. Innbruddet skal ha skjedd i løpet av perioden fra søndag kveld til mandag ettermiddag. Det er blitt utført skadeverk på maskinen, og en skjerm er stjålet. Politiet etterforsker nå saken.

En annen sak som er under etterforskning, er et innbrudd i en hogstmaskin ved Havfrua i Verdal. Innbruddet skal ha skjedd i løpet av perioden fra søndag kveld til mandag ettermiddag. Det er blitt utført skadeverk på maskinen, og en skjerm er stjålet. Politiet etterforsker nå saken.

Politiet gjennomførte også en trafikkontroll på Ørmelen i Verdal mandag klokken 14.11. I kontrollen ble en mann i 30-årene stanset. Patruljen kjente igjen mannen fra tidligere og visste at han ikke hadde gyldig førerkort. Mannen er mistenkt for ruskjøring, og i tillegg blir han anmeldt for besittelse av kniv på offentlig sted og for besittelse av en mindre mengde narkotika.

Disse sakene illustrerer det mangfoldet av oppgaver politiet håndterer i løpet av en vanlig dag, fra akutte hendelser til mer langsiktig etterforskning. Politiet fortsetter sitt arbeid med å sikre trygghet og sikkerhet for innbyggerne i Innherred





