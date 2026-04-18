Travsekspert Helge Saxeide klar for Super Saturday – jakter milliongevinster

Travsekspert Helge Saxeide har hatt en sterk periode med flere store gevinster i V85 og V75. Han ser frem til lørdagens Super Saturday, hvor han satser på nye storgevinster på Bjerke og Romme. Saxeide forventer milliongevinster og er spesielt motivert av de utfordrende spilleomgangene.

Travseksperten Helge Saxeide er på offensiven igjen, og etter en rekke pene gevinster i både V85 og V75 , retter han nå siktet mot lørdagens Super Saturday . Med spillomganger på hjemmebanen Bjerke og den svenske travbanen Romme, venter utfordrende, men ikke uløselige, oppgaver. Saxeide er klar på at det er nettopp i vriene omganger sjansene for de virkelig store utbetalingene øker, og han ser ikke bort fra at det kan bli utbetalt milliongevinster denne helgen.

Denne forventningen bidrar til ekstra motivasjon og skjerpet fokus for eksperten. Helge Saxeides innsats og ekspertise har allerede gitt uttelling for mange spillere. Sist helg leverte han hele seks systemer med åtte rette i V85, noe som resulterte i en samlet utbetaling på imponerende 1 449 356 kroner, til tross for en total innsats på 452 288 kroner på tvers av lagene. Hans grundige forberedelser, som inkluderer analyse av løp, samtaler med staller og studier av tidligere prestasjoner, danner grunnlaget for de tipsene Dagbladets lesere kan dra nytte av. Informasjon om helgens spill, inkludert en potensiell gevinst på rundt 14 millioner kroner på Bjerke med innleveringsfrist kl. 20:00, er tilgjengelig. Det legges også vekt på den ekstra millionen i syverpotten og en garantert utbetaling på 10 millioner kroner til en alenevinner med syv rette i V75, med spillfrist før kl. 20:00. Spillere oppfordres til å utforske andelstorget for ulike spillalternativer, med varierende pris, risiko og oppsett, for å finne et spill som passer deres preferanser. Etter at kjøpet er fullført, enten ved registrering eller innlogging, vil kupongen bli tilsendt på SMS fra Rikstoto. Ekspertens siste justeringer vil da bli inkludert i de andelsspillene som er kjøpt, noe som sikrer at spillerne har de mest oppdaterte vurderingene. Denne helgens Super Saturday, som finner sted lørdag 7. mars 2026, byr på doble sjanser til å vinne i V85 og V75, med en samlet premiepott på hele 65 millioner kroner. Saxeide trekker frem flere hester som potensielle vinnere. I et løp vurderes 2 A Fair Day som en soleklar banker, spesielt etter en overbevisende årsdebut hvor han utkonkurrerte sterke konkurrenter. Hestens historikk fra tet over sprintdistanse er formidabel, med kun ett tap på 14 forsøk. Som et sterkt andrevalg nevnes 6 Karat River, som har vist imponerende form med 20 seire på 36 starter, og har gode muligheter til å ta teten, spesielt etter at flere kusker har signalisert at de vil slippe til ham. Fra Stall Kolgjini trekkes en hest frem som en interessant outsider, som etter en god årsdebut og med et løp i kroppen forventes å være enda bedre. Dens startraske egenskaper og gunstige startspor gjør den til et verdifullt valg til en lav innsats. Når det gjelder favoritten 9 Global Empress fra Stall Untersteiner, er det flere utfordrere som bør vurderes. 8 Woo Doo Doo Art, trent av Josefine Ivehag, fremheves som et spennende alternativ dersom den holder seg til trav. 1 Golden Cresent forventes å beholde teten, men det er en sterk mulighet for at 2 Makalu Doc eller Maroon Day, som begge er raske ut, vil kjempe om seieren dersom de ikke bremser hverandre i starten. En bror til Elitloppsvinneren Don Fanucci Zet, trent av Robert Bergh, viser stigende form med en imponerende 1.12-tid over full distanse sist. Dens evne til å komme seg tidlig til tet eller vinne fra utvendig posisjon gjør den til en sterk kandidat. En hest som har hatt to løp i kroppen og nærmer seg toppform, leverte en sterk andreplass i et tidligere løp. Dersom den klarer å beholde teten, har den gode muligheter til å lede løpet hele veien. Hoppa til Thomas Lønn, som har hatt to løp etter vinterpausen, nærmer seg toppformen, og selv fra et trangt spor kan den være aktuell i kampen om seieren. Til slutt nevnes en hest som er rask ut og sitter fort i tet, og fra tet har kun tapt én gang tidligere i karrieren, noe som gjør den til et interessant og underpriset valg med kun 2% spilt





