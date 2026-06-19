Tre menn tiltalt for massiv narkotikaproduksjon og hvitvasking i Romerike og Oslo

Tre menn i alderen 49 til 58 år ble tiltalt for produksjon av amfetamin, oppbevaring av store mengder narkotika, grov hvitvasking og organisert kriminell virksomhet. Tiltalen bygger på beslag i Romerike og Oslo, og involverer flerkjernet pengestrøm til kryptovaluta. Rettsforhandlingene starter i november og viser sammenhengen til en tidligere stor narkotikasak i Oslo.

Etter en grundig tiltale fra Øst statens advokatembete har tre menn på henholdsvis 49, 53 og 58 år blitt tiltalt for kriminelle handlinger knyttet til narkotikaproduksjon og hvitvasking i både Romerike og Oslo.

Den 49‑åringen og 53‑åringen er aktuelle for anklager om produksjon og oppbevaring av amfetamin. Ifølge tiltalen skal de i løpet av en knapp uke i desember 2023 ha produsert omkring 68,5 kilo en blanding som inneholder amfetamin og sulfat. Derudover skal de ha oppbevart minst 12,5 kilo av stoffet fra oktober til desember senere samme år.

Saken har fått oppmerksomhet fordi den involverer den såkalte mafiaparagrafen i straffeloven § 79 c, som gjør at domstolene kan forsterke straffen ved organisert kriminell virksomhet. Politiavdelingen i Oslo rapporterte at de ved en inspeksjon av en boligadresse i Romerike fant produksjonsutstyr og beslag i form av 560 gram amfetamin, 80 gram hasj, 135 diazepam‑tabletter, 280 ml GHB og 550 ml væske med amfetamin.

Alt dette gjør det oppfattelig at handlingene er gjennomført som en del av en strukturert kriminell gruppe. Politiadvokat Mette Kristin Eriksen uttalte at hele saken har et tydelig profesjonelt preg og involverer flere personer. Det er også attestert at kriminell virksomhet har flyttet penger fra Norge til utlandet for å konvertere dem til kryptovaluta. Samtidig er 58‑åringen tiltalt for grov hvitvasking og har fått påstått å ha hvitvasket over 15 millioner kroner.

Ifølge politiets etterforskning har de holdt pengene i Sveits, Polen og Tyskland, før de konverterte dem til digitale valutaer. Advokaten Kirsten B. Sigmond forsvarer den 58‑årige og opponerer at klienten ikke erkjenner straffskyld. De to yngre tiltallede har både avvist anklagene om produksjon av amfetamin og oppbevaring, og de peker på at de ikke har hørt om organisert kriminalitet.

For 49‑åringen er de også tiltalt for grovt heleri etter mottak av 860 000 kroner i kontanter, mens 53‑åringen er tiltalt for oppbevaring av 8,2 kilo hasj samt mindre mengder amfetamin, GHB, MDMA og diazepam‑tabletter. The case er i kronologisk sammenheng med en tidligere, stor narkotikasak i Oslo. I den saken ble over 250 kilo narkotika funnet i en lagerbod, og politiet knyttet en av de nye tiltaltene til samme visjon.

To menn fra den første kriminell saken ble dømt i henholdsvis 16 og 14 år og 8 måneder. Rettsforhandlingene for denne saken vil starte i november og er i høyt fokus for både medier og allmennheten. Saken illustrerer hvordan moderne kriminalitet bruker både fysiske og digitale former for å skjule og oppbevare juridisk tvilsomme midler.

I tillegg har politiet, etter å ha oppreist flere U‑navn, måttet samarbeide med internasjonale etterretningsorganer for å spore overføringene av kryptovaluta, og dette har ført til flere konfrontasjoner på tvers av landegrenser. Saken skaper også pekt etter større samarbeid i kampen mot organisatorisk kriminalitet og digital økonomisk kriminalitet





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Amfetamin Narkotikaproduksjon Kryptovaluta Organisert Kriminalitet Hvittvasking

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