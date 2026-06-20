Tre pågrepet for vold mot barn, fengslet i to uker, og andre Politikheter fra Hordaland

Denne uken har politiet i Hordaland håndtert flere alvorlige saker. Foreldre pågrepet og fengslet for vold mot eget barn, en 17-åring kolliderte med hjort, fartsovertredelser og tilfeller av beruselse og eksponering er blant hendelsene som er meldt.

Pågripelse n kom uventet for ham, sier farens forsvarer, advokat Andreas Åserud Skylstad. Foreldrene ble pågrepet natt til torsdag. Lørdag besluttet Hordaland tingrett å fengsle både mor og far i to uker med brev- og besøksforbud.

Det opplyser jourhavende politijurist Øystein Horn. Politiet har ikke villet opplyse barnets alder eller kjønn, eller om det har fått skader. Farens forsvarer opplyser at klienten nekter straffskyld. Men retten mener paret må holdes fengslet for å unngå at bevis blir ødelagt.

Han tar det med fatning, men er selvsagt skuffet. Han har tatt betenkningstid på om han vil anke, sier Skylstad. I en tidligere versjon av dette innlegget skrev vi at foreldrene er fengslet i fire uker. Det riktige er to uker.

Denne rettelsen ble gjort 20.06.2026 klokken 18.29. Mellom Osa og Hallingskeid er det satt i gang en redningsaksjon etter at tre turgåere meldt inn til 113 at de trengte hjelp. 113 ble varslet kl. 1540. Det er dårlig dekning i området, men vi vet hvor de var da de ringte, forteller operasjonsleder Dan Erik Johannessen i Vest politidistrikt. Klokken 00.32 rykket politiet ut til Knarvik senter.

En beruset mann i 20-årene nektet å forlate et utested og ville heller ikke betale for seg. Mannen skal ha fortsatt med samme gemytt da politiet kom frem på stedet. Det var bare å få han i drukkenskapsarresten, sier Kolltveit. En mann og en kvinne i 40-årene er pågrepet, siktet for vold i nære relasjoner.

De to skal ha utsatt sitt eget barn for vold. Jourhavende politijurist Ole Vallestad Emmerhoff sier paret blir fremstilt for varetektsfengsling fordi politiet mener det er fare for bevisforspillelse. Emmerhoff vil ikke uttale seg om alderen på barnet eller eventuelle skader. Han varsler at det vil bli bedt om lukkede dører under fengslingsmøtet.

Klokken 00.22 natt til fredag kolliderte en 17 år gammel gutt på lett motorsykkel med en hjort mellom Mongstad og Mastrevik på fylkesvei 57. Dette kunne ha gått galt, men det virker som om han har vært heldig. Han ble sendt til Haukeland, og vi vet ikke mer om skadeomfanget, sier politioverbetjent Kurt Inge Hordvik i Nordhordland. Torsdag klokken 14.12 ble politiet varslet om en gutt under 15 år som var blitt slått av flere jevnaldrende gutter.

Politiet fant en båt på Sotra som kan være stjålen. Derfor tror vi ikke at det er eieren som har lagt den der. Båten kan være stjålet, eller den kan ha slitt seg, sier politistasjonssjef Sven Erik Midthjell. To 18-åringer mistet førerkortet på ett døgn etter å ha blitt tatt for fart.

En 18 år gammel mann mistet lappen etter å ha blitt målt til 113 km/t i 70-sonen på Hylkje i går kveld. Han risikerer å måtte ta førerkortet på nytt, sier politistasjonssjef Ørjan Hjortland ved Bergen nord politistasjon. Det var en patrulje fra Utrykningspolitiet som hadde kontroll i Steinestøvegen på E39 i tidsrommet fra klokken 20.00-23.30 torsdag.

Natt til torsdag var det også en annen 18 år gammel mann som mistet sertifikatet etter å ha blitt målt til 149 km/t i 80-sonen på Åsaneveien. Politiet fikk torsdag kveld melding om en mann sto i vinduet sitt og onanerte eller viste frem sine edlere deler. Det var i alle fall bevegelser der, sier politistasjonssjef Lars Morten Lothe ved Bergen sentrum politistasjon. Patruljen dro etter å ha gitt sine formaninger, sier Lothe.

Noen timer sener, klokken 04.45, fikk politiet melding om en mann som sparket og slo inne i en leilighet i sentrum. Han skal så ha gått inn på en bar i nærområdet. Der skal han ifølge politiet ha vist frem sine edlere deler. En lastebil, som politiet beskriver som en krokbil med kontainer, har vært borti og revet ned strømledninger i Kirkeveien på Paradis.

Ledningene ligger på bakken. Uvisst om det fremdeles er strømførende. BKK er varslet og er på vei til stedet. Politiet er også på vei, opplyser operasjonsleder Tore-Andre Brakstad i politiet.

En mann i 40-årene er pågrepet etter en voldshendelse på en adresse på Bømlo. En kvinne i 30-årene er tilsett av ambulanse etter hendelsen. Det opplyser operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sørvest politidistrikt. Nødetatene rykker ut med store ressurser til melding om en person som er funnet livløs i sjøen i Bjørnafjorden.

Det pågår livreddende førstehjelp på stedet. Flere personer skal være involvert. Det er ikke meldt om personskade, ifølge en melding fra operasjonsleder Jan Børge Misje i Vest politidistrikt. Vi har kontakt med to personer som skal ha vært mest aktive.

Det har vært et slagsmål, men det er ingen personskade, sier operasjonsleder Misje. Like etter 16.15 torsdag ettermiddag meldte en vekter på Nesttun senter om en kraftig beruset person som er kastet ut av senteret





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