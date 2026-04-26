Tre Siktede for Medvirkning til Tvangsekteskap og Barneekteskap – Politiet Begjærer Varetektsfengsling

Politiet har pågrepet tre personer i Bergen-området og begjært varetektsfengsling for medvirkning til tvangsekteskap og barneekteskap. Den fornærmede er en mindreårig jente.

Politiet i Vest politidistrikt har tatt ut begjæring om varetektsfengsling for tre personer som ble pågrepet fredag ettermiddag i Bergen -området. De tre, en kvinne og to menn, er siktet for medvirkning til både tvangsekteskap og barneekteskap, en alvorlig forbrytelse som rammer spesielt sårbare grupper.

Politiet frykter bevisforspillelse og ber om fire ukers varetektsfengsling med fullstendig brev- og besøksforbud. Saken er svært sensitiv, og etterforskningen er i en tidlig fase. Politiet er tilbakeholdne med informasjon for å beskytte den mindreårige fornærmede og sikre etterforskningens integritet. Politiadvokat Lene Burmo bekrefter at den fornærmede er mindreårig, og at det er mistanke om at ekteskapet er inngått under tvang.

Dette reiser alvorlige spørsmål om jentas rettigheter og velferd. Tvangsekteskap er en grov krenkelse av menneskerettighetene, og det er et tydelig signal om at samfunnet ikke aksepterer slik praksis. Barneekteskap er også ulovlig og skadelig, og kan ha langvarige konsekvenser for jentas fysiske og psykiske helse. De tre siktede har alle en relasjon til hverandre og til den fornærmede jenten, men politiet ønsker foreløpig ikke å spesifisere hvilken type relasjon det er snakk om.

Dette for å unngå å kompromittere etterforskningen og beskytte involverte parter. De siktede er opprinnelig fra Midtøsten, og politiet jobber nå med å kartlegge omfanget av deres involvering i saken. Pågripelsen skjedde på en privat adresse utenfor Bergen, og politiet har gjennomført flere avhør i saken. Det er viktig å understreke at alle siktede har rett til å bli vurdert som uskyldige inntil det motsatte er bevist.

Saken har vakt stor oppmerksomhet, og det er naturlig å stille spørsmål om hvordan en slik situasjon kunne oppstå. Det er viktig å huske at tvangsekteskap og barneekteskap ofte er komplekse saker som er forankret i kulturelle og sosiale forhold. Det er derfor avgjørende å ha en helhetlig tilnærming til problemet, og å involvere både politi, barnevern, skole og andre relevante instanser. Forebygging er nøkkelen, og det er viktig å øke bevisstheten om tvangsekteskap og barneekteskap i samfunnet.

Det er også viktig å gi støtte og veiledning til de som er i faresonen, og å sikre at de har tilgang til nødvendige ressurser. Per Magne Kristiansen, kvinnens forsvarer, har foreløpig ikke kommentert saken. Rettsmøtet for begjæringen om varetektsfengsling vil finne sted søndag, og politiet vil da presentere sine argumenter for hvorfor de mener de tre siktede må fengsles. Utfallet av rettsmøtet vil avgjøre om de tre vil bli varetektsfengslet i påvente av videre etterforskning.

Denne saken understreker viktigheten av å beskytte barns rettigheter og å bekjempe tvangsekteskap og barneekteskap i alle former





Tvangsekteskap Barneekteskap Varetektsfengsling Bergen Politiet Etterforskning Mindreårig

