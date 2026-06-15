Tredje sesong av Norges dummeste lanseres - kjente ansikter som Erlend Elias Bragstad og lege Katarina Flatland i konkurransen

TV 2 presenterar sesong tre av quizprogrammet Norges dummeste med Jan Thomas og Einar Tørnquist. Tolv kjendiser, blant annet stylist Erlend Elias Bragstad og lege Katarina Flatland, kjemper om å unngå den lite flatterende tittelen. Programmet blander humor, kunnskapsutfordringer og interaktivt publikumssamarbeid.

I høst åpner TV 2 dørene til tredje sesong av det populære quizprogrammet Norges dummeste. Programmet får sin vanlige ledelse fra Jan Thomas og komiker Einar Tørnquist , som sammen skal guide tolv nye kjente deltakere gjennom en rekke utfordringer designet for å sette deres kunnskap på prøven - eller mer presist, for å demonstrere hvem som kan holde på humøret når de gjør feil.

Formatet er enkelt: hver uke får deltakerne spørsmål fra ulike fagområder, og den som svarer feil eller gir de mest latterlige svarene, risikerer å bli kåret til årets dummeste. Til slutt står én igjen med den lite flatterende tittelen og et minneverdig minnesmerke fra konkurransen. Blant de nye ansiktene i sesongen finner vi stylisten Erlend Elias Bragstad, kjent fra flere catwalk‑programmer, som nå ønsker å rive ned det stereotype bildet av seg selv som kun en overfladisk moteentusiast.

I en presseutgivelse forklarer han: Jeg har i flere år spilt en enkel og dum karakter på TV, og jeg er blitt lei av å bli oppfattet som lite smart. Jeg vil derfor bruke denne plattformen til å vise at jeg kan mer enn bare klær og catwalk. En annen overraskende deltaker er den unge programlederen og utdannede legen Katarina Flatland, 36 år gammel, som innrømmer at hun står overfor en stor fallhøyde i konkurransen.

Hun sier: Jeg er vant til å bli sett på som kun kunnskapsrik innen medisin, så jeg kan lett overraske negativt når jeg ikke kan svare på spørsmål om gravemaskiner eller andre tekniske fag. Det er Lothepus som er ekspert på slike ting. Flatland understreker likevel at hun er trygg på helse og kropp, men at dette programmet gir henne muligheten til å vise en mer menneskelig og humoristisk side.

Resten av deltakerlisten inkluderer en blanding av komikere, idrettsutøvere, TV‑personligheter og influencere, alle med forskjellige bakgrunner og ferdigheter. De har alle meldt seg frivillig til å gå gjennom den intellektuelle hindringen som programmet setter opp, og de er klare for å bli testet på alt fra popkultur og sport til vitenskap og historie. Publikum kan forvente en blanding av snarveier, latter og overraskende øyeblikk når deltakerne prøver å svare på spørsmål de kanskje aldri har blitt stilt før.

Showet satser også på å engasjere seerne ved å invitere dem til å sende inn sine egne dumme spørsmål, som deretter kan bli brukt i kommende episoder. Produksjonsteamet har også lovet å skape flere interaktive elementer, blant annet live‑avstemninger og muligheten for seerne å stemme på hvem som bør gå av første gang.

Dette gjør at konkurransen blir mer enn bare en tradisjonell quiz; den blir en sosial arena hvor både deltakere og publikum kan le av seg selv og sine kunnskapsmessige mangler. Med Jan Thomas og Einar Tørnquist som iherdige dommere og med en blanding av kjente og overraskende ansikter, er forventningene høye for at sesong tre vil levere både underholdning og en dose selvironi.

Serien har allerede blitt rost for sin evne til å kombinere humor med en lettbeint kritikk av kunnskapskultur, og mange ser frem til å se om noen av deltakerne klarer å holde seg unna tittelen Norges dummeste gjennom hele sesongen





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Quizprogram Norges Dummeste Kjendiser Jan Thomas Einar Tørnquist

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