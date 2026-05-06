Trenerkaos i norsk fotball: Jakten på ny leder for Vålerenga

Etter dramatiske treneravganger i både Rosenborg og Vålerenga koker det av rykter om hvem som skal overta, med Ole Gunnar Solskjær og Johannes Moesgaard som sentrale navn.

Norsk fotball opplever for tiden en periode preget av stor uro og dramatiske endringer på trenerbenkene. Det startet med at Rosenborg valgte å avslutte samarbeidet med Alfred Johansson, og kort tid etter fulgte Vålerenga opp med en like oppsiktsvekkende beslutning ved å sparke Geir Bakke.

Dette har skapt en bølge av spekulasjoner i sportsmiljøet, da to av landets mest profilerte klubber nå står uten faste ledere samtidig. Presset på trenerne i de store klubbene har blitt ekstremt høyt, og tålmodigheten hos ledelsen virker å være på et minimum i en tid der resultatene teller mer enn noen gang. Den nåværende situasjonen tegner et bilde av en bransje hvor marginene er minimale og fallhøyden er enorm for alle involverte parter.

Blant de mest omtalte navnene i ryktebørsen finner vi Ole Gunnar Solskjær. For mange vil et comeback for Solskjær i norsk klubbfotball være den ultimate sensasjonen og et potensielt vendepunkt for ligaen. Fotballekspert Bernt Hulsker påpeker at dersom Solskjær skal returnere til Norge, er dette det perfekte tidspunktet. Utfordringen med å løfte Vålerenga ut av ruinene representerer en faglig oppgave av et slikt kaliber at det kunne friste selv en trener med omfattende internasjonal erfaring.

Hulsker antyder at Vålerenga og sportsleder Tor Olav Trøim kan vurdere å finansiere et massivt prosjekt for å bringe Solskjær til hovedstaden. Det trekkes paralleller til 2005, da klubben satset stort og endte opp med seriegull. Kjetil Siem, som kjenner Solskjær godt, kan potensielt spille en nøkkelrolle i å overbevise ham om å ta jobben, noe som ville vært et enormt løft for klubbens profil og ambisjoner.

Samtidig rettes søkelyset mot Johannes Moesgaard, som har gjort et imponerende arbeid i KFUM. Moesgaard har selv uttrykt en viss distanse til ryktene, og understreker at han foretrekker å holde seg unna mobilen når arbeidsdagen starter på kontoret. Han har reflektert over den nåværende tilstanden i norsk fotball, hvor kravene er så skyhøye at trenere kan miste jobben etter kun syv kamper. Moesgaard mener at de største klubbene, med de sterkeste meningene rundt seg, naturlig nok opplever det største presset.

Selv om navnet hans nevnes sammen med store navn som Eirik Horneland og Solskjær, har han forholdt seg rolig til situasjonen og uttrykker at det er artig å bli nevnt i samme sammenheng som slike profiler. Sportssjef i Vålerenga, Joacim Jonsson, har imidlertid vært rask med å avvise at det har vært formell kontakt med Moesgaard. Jonsson understreker viktigheten av at klubben treffer riktig i denne ansettelsesprosessen, slik at de kan ta nødvendige steg fremover fra 2024-2025-sesongen.

Han erkjenner at det er en iboende ulempe ved å drive en stor klubb, da forventningene ofte overstiger de faktiske forutsetningene. Likevel nekter han for at klubben føler synd på seg selv, men ser på situasjonen som et faktum de må håndtere profesjonelt for å nå målene sine. I KFUM ser man på oppstussene med et smil og en viss stolthet.

Daglig leder Thor-Erik Stenberg mener det er en fjær i hatten at Moesgaards navn dukker opp hver gang en storklubb trenger ny trener. Det er et bevis på kvaliteten i KFUM, selv om han samtidig anerkjenner at denne bransjen er preget av utallige rykter. Utover Moesgaard og Solskjær er også Eirik Horneland og Gaute Helstrup nevnt som mulige kandidater.

Solskjærs historikk i Molde var svært suksessfull, mens hans tid i Cardiff, Manchester United og Besiktas har vært mer variert, noe som gjør ham til et interessant, men uforutsigbart valg for Vålerenga. Midlertidig må Petter Myhre ta ansvaret på sidelinjen i Vålerenga. Myhre har uttrykt at situasjonen er tøff og at det er trist at det endte slik for Geir Bakke, men han minner om at fotballen er brutal.

Med kamp mot HamKam rett rundt hjørnet er fokuset nå flyttet fra dramaet i ledelsen til det sportslige på banen. Jakten på en ny permanent trener fortsetter i kulissene, mens supporterne venter i spenning på hvem som skal få oppgaven med å gjenopprette storheten i hovedstadsklubben og lede laget tilbake til toppen av norsk fotball





