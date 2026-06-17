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Trent Alexander-Arnolds tøffe uker: Utelatt fra VM-tropp og Real Madrid-planer

Sport News

Trent Alexander-Arnolds tøffe uker: Utelatt fra VM-tropp og Real Madrid-planer
Trent Alexander-ArnoldReal MadridVM 2023
📆6/17/2026 7:45 PM
📰Sporten_com
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Real Madrid-backen Trent Alexander-Arnold er i en vanskelig fase med skuffende sesong, utelukkelse fra VM-troppen og konkurranse om sin plass på klubbens lag. Jose Mourinhos ønske om å hente Denzel Dumfries og Tuchels valg av Trevoh Chalobah istedenfor ham indikerer en usikker fremtid.

Real Madrid -spilleren Trent Alexander-Arnold gjennomgår en vanskelig periode med skuffende prestasjoner både for klubben og landslaget. Etter en dårlig sesong i Real Madrid ble han også utelatt fra Thomas Tuchel s VM-tropp.

Som om det ikke var nok, har det kommet fram at José Mourinho ønsker å forsterke høyrebackposisjonen i Real Madrid med Denzel Dumfries, noe som ytterligere kompliserer Alexanders-Arnolds situasjon. Selv om han har toppkvalitet, blir hans plass på Bernabéu stadig mer usikker. Etter å ha prøvd å koble av med familien i ferien, dukket det likevel opp et lite håp da Tino Livramento skadet seg og måtte ut av VM-turneringen.

England kunne erstatte skadede spillere like før turneringen, men Tuchel valgte i stedet å kalle inn Trevoh Chalobah, en 26-årig spiller som ofte har vært innbytter i Chelsea. Avgjørelsen viser at Tuchel ikke ser Alexander-Arnold som førsteprioritet for VM, noe som er et hardt slag for en spiller som tidligere var en fast del av landslaget

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Trent Alexander-Arnold Real Madrid VM 2023 Thomas Tuchel José Mourinho Denzel Dumfries Trevoh Chalobah England Landslag Høyreback Skader Utelukkelse

 

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