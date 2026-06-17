Triers film med ti sjanser og 'Hvis ingen går i fella' med ti sjanser

Hele seks barnefilmer har blitt nominert, og tre av dem er blant de mest nominerte. Det gjelder filmen 'Hvis ingen går i fella' som har ti sjanser, mens 'Stargate - en julefortelling' og 'Flåklypa - fra Paris til pyramidene' har fem hver. Dette er ifølge pressemeldingen fra Amanda-komiteen en solid opptur fra 2022, hvor bare to barnefilmer viste seg å være kvalifisert.

Hele seks barnefilmer har blitt nominert, og tre av dem er blant de mest nominerte. Det gjelder filmen 'Hvis ingen går i fella' som har ti sjanser, mens 'Stargate - en julefortelling' og 'Flåklypa - fra Paris til pyramidene' har fem hver.

Dette er ifølge pressemeldingen fra Amanda-komiteen en solid opptur fra 2022, hvor bare to barnefilmer viste seg å være kvalifisert. At 'Affeksjonsverdi' ville bite godt fra seg også på hjemmebane, kom neppe som en overraskelse på filminteresserte. Trier-eposet er blant de prisbelønte og mest sette på verdensbasis i norsk filmhistorie, og filmen vant Oscar som beste internasjonale film etter å ha oppnådd hele ni Oscar-nominasjoner.

Til årets Amanda er Triers film nominert til tolv priser i elleve kategorier, fra fagkategorier som beste foto, klipp og kostymedesign – til beste manus og beste regi. Renate Reinsve er nominert som beste skuespiller, mens Inga Ibsdotter Lilleaas og Stellan Skarsgård begge er birollenominert. Skulle alle nominasjonene gå inn, kan 'Affeksjonsverdi' klare å slå rekorden til Dag Johan Haugeruds 2020-film 'Barn', som vant ni av de ti Amanda-prisene den var nominert til og satte ny rekord.

Og Trier selv vil uansett bli den filmprofilen som har sikret seg flest Amanda-priser: I forkant kan han skilte med seks, i likhet med blant andre nettopp Haugerud. Joachim Trier er blant annet nominert til beste regi for 'Affeksjonsverdi'. Foto: Terje Bendiksby / NT





TV 2 Nyhetene / 🏆 29. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Barnefilmer Amanda-Nominasjoner Triers Film Hvis Ingen Går I Fella Stargate - En Julefortelling Flåklypa - Fra Paris Til Pyramidene

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pride-debatten: Det smittsomme samholdet er det som gir meg håpSkremselspropaganda er nettopp det – skremsel og propaganda. Men det finnes noe annet som smitter, og som vi trenger langt mer av.

Read more »

Ulvetispe felt i Elverum etter sauskadeEn ulvetispe ble felt i Elverum tirsdag morgen etter at det ble påvist skade på sau forrige uke. Skadefellingsleder Thomas Palerud bekrefter at det er samme ulv som det tidligere ble åpnet for å felle i Stange og Nord-Odal. Statsforvalteren har utvidet fellingsområdet til å også omfatte deler av Stange, Løten, Elverum, Våler, Åsnes og Eidsvoll. Det var også et fellingsforsøk mandag kveld. Rovviltnemndene har satt kvoten for betinget skadefelling utenfor ulvesonen til ti ulver, og det gjenstår nå ni ulver på denne kvoten.

Read more »

Stiftelsen organdonasjon: – Det er ikke slik det pleier å være. Det var tidlig.Kronprinsessen er i en helt annen stilling enn de fleste andre lungetransplanterte pasienter, mener Stiftelsen organdonasjon.

Read more »

Amanda-nominasjonene: Tolv til «Affeksjonsverdi»Når Amanda-prisene deles ut i august, er Joachim Triers Oscar-vinnende familiedrama «Affeksjonsverdi» storfavoritt med hele tolv nominasjoner.

Read more »