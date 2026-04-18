Tripic-magi sikrer Viking-seier mot Brann

Zlatko Tripic var sentral med to målgivende da Viking slo Brann 3-2. Innbytter Sondre Bjørshol avgjorde kampen på overtid etter et innlegg fra kapteinen.

Viking -kaptein Zlatko Tripic (33) var igjen den store profilen da Viking slo Brann 3–2 på Viking Stadion. Med to målgivende pasninger og en sentral rolle i spillet, var han avgjørende for at Brann fortsatte sin negative periode. Etter kampen ble han fortjent hyllet av et entusiastisk hjemmepublikum.

TV 2s fotballekspert Øyvind Alsaker oppsummerte triumfen med å si at Tripic sine «gullføtter» hadde sikret tre nye poeng for de regjerende mesterne, et utsagn som understreker hans betydning for laget. Kampen sto lenge og vippet, og ved 90-minutters markeringen var stillingen 2–2. I det øyeblikket leverte Tripic et perfekt innlegg. Innbytter Sondre Bjørshol, som har vært en del av Viking siden 2018, løp seg fri ved bakerste stolpe, kastet seg frem og styrte ballen i mål til vill jubel.

Til tross for at Brann fikk et straffespark og en utligning som kunne virke mot spillets gang, var det en utrolig deilig følelse for Viking å sikre seieren til slutt. Viking tok ledelsen tidlig i kampen, etter knappe ti minutter. En corner ble slått inn, og Henrik Falchener fikk stusset ballen videre til Kristoffer Haugen, som sto umarkert ved bakerste stolpe og enkelt satte inn 1–0.

TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller kommenterte Vikings styrke på dødballer og uttalte at han sjelden hadde sett et lag så dominerende og effektive i disse situasjonene. Pausen ble preget av frustrasjon for Branns Kristian Eriksen, som innrømmet overfor TV 2 at det var «jævlig irriterende» å slippe Falchener fri på corneren, og at de «dritt» ikke klarte å stenge ned den siste spilleren.

I andre omgang fortsatte dramaet. Brann-spiss Noah Holm utlignet til 1–1 med sitt tredje mål for sesongen. Kort tid etterpå fikk Brann muligheten til å utligne til 2–2 fra straffemerket etter en VAR-sjekk. Joachim Soltvedt satte ballen sikkert i mål, et øyeblikk som TV 2-kommentator Øyvind Alsaker beskrev som et «for et øyeblikk i Stavanger». Viking viste imidlertid mental styrke og evne til å snu kamper. Et innlegg fra Zlatko Tripic på venstresiden ble beskrevet av Stamsø Møller som «man kan ikke gjøre det bedre enn det», da det fant hodet til Henrik Heggheim som styrte ballen i mål.

Dette viste nok en gang Tripics evne til å skape sjanser og være involvert i avgjørende øyeblikk for laget. Kampen var en demonstrasjon av Vikings styrke, spesielt i avgjørende faser av spillet, og en ny personlig triumf for kapteinen.





