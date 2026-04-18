Tripic-magi sikret sen Viking-seier mot Brann

Viking kaptein Zlatko Tripic var avgjørende da Viking slo Brann 3-2. Med to målgivende pasninger og et presist innlegg som førte til vinnermålet, viste Tripic sin storform og bidro sterkt til Vikings fjerde seier på like mange kamper.

I en dramatisk avslutning sikret Viking seieren mot Brann på eget gress, med kaptein Zlatko Tripic som den ubestridte hovedarkitekten bak 3-2-seieren. Den erfarne 33-åringen leverte to målgivende pasninger og var sterkt involvert i spillets gang, og bidro dermed til å forverre Brann s allerede tunge periode i Eliteserien . Etter kampslutt ble Tripic løftet frem av hjemmepublikummet, som anerkjente hans avgjørende innsats. "Det smakte vanvittig godt," uttalte en tydelig tilfreds Tripic til TV 2.

TV 2s kommentator Øyvind Alsaker oppsummerte prestasjonen treffende: "Tripic sine gullføtter har gitt tre nye poeng til de regjerende mesterne." Kampen var lenge jevnspilt, og stillingen var 2-2 helt frem til det 90. minutt. Da slo Tripic et presist innlegg inn i feltet, hvor innbytter Sondre Bjørshol, som har vært en del av Viking siden 2018, løp seg fri ved bakerste stolpe. Med en akrobatisk avslutning styrte han ballen i mål og sikret dermed Viking den sene seieren. "Det går mot spillets gang når de får straffe og utligning, men vanvittig deilig at vi klarer å vinne til slutt," sa Bjørshol etter kampen. Vikings vei til seier startet allerede tidlig i kampen, da Henrik Falchener ble funnet fritt på første stolpe under en corner. Han stusset ballen videre til en umarkert Kristoffer Haugen på bakerste stolpe, som enkelt satte inn 1-0. TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller roste Vikings dødballstyrke: "Det er knapt at man har sett et lag som er så tunge og gode på dødball." Samtidig var han kritisk til Branns defensive organisering på nettopp dødballer. Branns defensive utfordringer ble tydelig demonstrert flere ganger i kampen. Etter Vikings 1-0-ledelse klarte Brann å utligne til 1-1 ved spiss Noah Holm, som scoret sitt tredje mål for sesongen. Målet kom imidlertid etter en situasjon hvor Stamsø Møller mente keeperspillet ikke var godt nok. Kort tid etter tok Viking tilbake ledelsen ved Henrik Heggheim, som styrte et innlegg fra Zlatko Tripic i mål med hodet. Eriksen uttrykte frustrasjon over egen markering på corneren som førte til Branns utligning, og innrømmet at de ikke fulgte opp godt nok på innlegget som førte til Vikings 2-1-scoring. Brann fikk imidlertid muligheten til å utligne til 2-2 fra straffemerket etter en VAR-sjekk. Selv om keeper Lubomir Belko muligens var ute fra streken, klarte han å redde straffen. Returen plukket Brann-spillerne opp, og Joachim Soltvedt satte inn utligningen. "For et øyeblikk i Stavanger," utbrøt kommentator Øyvind Alsaker, som beskrev situasjonen som nesten uvirkelig. Soltvedt feiret målet med å hysje til publikum. Med dette tapet ligger Brann nå utsatt til på tabellen, med fare for kvalifiseringsspill for å unngå nedrykk. Viking, derimot, fortsetter sin sterke sesongåpning med sin fjerde seier på like mange kamper, og befester sin posisjon som et av seriens topplag





