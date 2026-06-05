Troll Housing-gründer vant frem i rettssak mot Skatteetaten

Lars Naas, gründer av datasenterselskapet Troll Housing, har vunnet en viktig seier i Oslo tingrett mot Skatteetaten. Retten forbød skattemyndighetene å kopiere og gjennomgå private mobiltelefoner uten rettskjennelse.

Troll Housing -gründer Lars Naas har vunnet frem i Oslo tingrett i en sak som handler om statens rett til å kopiere private mobiltelefoner. Retten kom til at Skatteetaten ikke kan få innsyn i mobiltelefonene til Naas og de andre saksøkerne uten at det foreligger en rettskjennelse.

Dette er en viktig seier for personvernet, mener Naas, som sier at saken handler om å ta til motmæle når staten opptrer totalitært. - Den som sover i et demokrati, våkner opp i et diktatur, sier han til Dagens Næringsliv. Dommen slår fast at staten forbys innsyn i mobiltelefonene, inkludert kopiering, sortering, gjennomgåelse, søk og utlevering av materiale. Dette er en prinsipielt viktig avgjørelse som kan få konsekvenser for andre lignende saker.

Konflikten startet da Skatteetaten i fjor høst gjennomførte en uanmeldt kontroll hos datasenterselskapene Troll Housing og Tydal Data Center. Bakgrunnen var et kontroll av momsfradrag på over 300 millioner kroner. Lars Naas nektet å gi fra seg sin private mobil under kontrollen fordi det ikke forelå en kjennelse fra tingretten. Skatteetaten svarte med å anmelde ham for ikke å medvirke til kontroll.

Naas mente at skattemyndighetene ikke har rett til å speilkopiere private mobiltelefoner uten mistanke eller bevis for ulovligheter. Han fikk støtte av tingretten, som konkluderte med at de aktuelle mobiltelefonene ikke inneholdt skatterelevante opplysninger. Skatteetaten har tidligere vunnet frem i to lignende saker, mot lakseinvestor Lars Måsøval og Aker-topp Ola Snøve.

Skatteetatens advokat, David Magnus Myr hos Regjeringsadvokaten, sier at tingretten gir etaten medhold i at den kan kopiere private mobiltelefoner som brukes i virksomheter, men at retten i denne konkrete saken har et annet syn på om mobilene inneholder skatterelevante opplysninger. De vil nå vurdere om de skal anke kjennelsen. Lars Naas er glad for at rettssystemet fungerer, og mener at avgjørelsen sender et viktig signal om at staten ikke kan gå for langt i sin kontrollvirksomhet.

Personvernforkjempere har også applaudert dommen, og den kan få betydning for fremtidige saker der skattemyndighetene forsøker å få tilgang til private enheter. Samtidig understreker eksperter at dette ikke er en generell seier for alle, men en konkret vurdering basert på bevisene i denne saken. Dommen viser at rettsvesenet er villig til å sette grenser for statens makt





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