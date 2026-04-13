Trommekrig og dårlig stemning: Brann sliter på og utenfor banen

Brann opplever en turbulent tid. Dårlige resultater på banen kombinert med en heftig debatt om bruk av trommer på tribunen skaper dårlig stemning og splittelse blant supporterne. Klubben sliter med å finne fotfeste både sportslig og kulturelt.

Publisert: 13.04.2026 20:36 – Stemningen var helt forferdelig. Det var faktisk en av de verste dagene på stadion noen gang. Vi tapte strengt tatt bare 0–1 i en vanlig seriekamp, men det føltes helt grusomt, forteller BTs kommentator Kjetil Ullebø til VG. Tre poeng på fire kamper. Det er fasiten for Brann s sesongåpning i Eliteserien . Men det er ikke bare resultatene som skaper overskrifter.

En gruppe ultrasupportere ønsket å bruke tromme på Brann stadion, noe som har ført til sterke reaksjoner og underskriftskampanjer. Facebook-gruppen 'Trommefritt stadion' har samlet 3,3 tusen medlemmer. Bergens Tidende ga supporterne terningkast 1 etter tapet mot Sandefjord søndag. – Det er en uholdbar situasjon hvor mange tar kontakt og uttrykker mistrivsel på Brann Stadion. Problemet er knyttet til innføringen av trommen. Jeg synes nesten det er flaut å snakke om dette, sier BTs sportskommentator Anders Pamer til VG. Det var ikke helt åpenbart hvorfor trommen skulle innføres. Dermed var det ingenting som hindret en fraksjon på tribunen fra å ta med seg tromme inn på stadion.– Denne situasjonen har nådd et punkt hvor de involverte gruppene må sette seg ned og snakke sammen. Splittelsen skader Brann. Dårlig stemning på tribunen og dårlig fotball på banen bidrar til et høstmørke over Brann og Bergen i april, ifølge Pamer.– Jeg ønsker at alle drar i samme retning, at vi støtter laget best mulig og skaper en god atmosfære på stadion, sier han til VG.– Akkurat nå er det krevende. Forholdet mellom ulike grupper på tribunen er mildt sagt dårlig. Det er ganske trist. Branns supportergruppe er i utgangspunktet nøytrale til tromme, og kan ikke bestemme over bruken av den. – Vår jobb er å være en samlende kraft, å forsøke å samle supporterne, uavhengig av deres syn på trommer. Jeg må innrømme at det er vanskelig nå. Tribunen lever sitt eget liv. Uansett, vi må håndtere problemet og forsøke å finne løsninger som kan bedre situasjonen, men jeg har ingen umiddelbar løsning. Personlig har han ingen problemer med å ha en tromme på tribunen, så lenge det gjøres på riktig måte. Kommentatoren skrev en tekst om temaet før sesongen, der han blant annet poengterte at Brann må vinne, også for å opprettholde freden på tribunen. – Samtidig som trommen har kommet, har Brann spilt svært dårlig. Dette forsterker konflikten og gjør den verre. Trommen blir et fokus for frustrasjon, et objekt for sinne, forklarer han. – Der er jeg litt rådvill. Jeg har vært på tribunen i 30 år og en del av supportermiljøet. Nå har jeg mest lyst til å sette meg ned og bare se på kampen, ikke være involvert. Jeg er motløs, som mange andre. Ifølge sportskommentator Pamer handler dette om tradisjoner. – Brann er en klubb fra 1908 og ser på seg selv som en storklubb i Norge, en institusjon i Bergen. Mange er opptatt av at fotball skal spilles på gress, av et lag i røde drakter, og at det skal være en bestemt form for tribunekultur. Men noen ønsker å endre på dette, og det møtes med motstand, sier Pamer. Siddisene knuste Bodø/Glimt 5–0 i forrige seriekamp og har ni poeng. Viking skal møte Sarpsborg 08 borte i midtuken





