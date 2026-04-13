Trommekrig på Stadion: Brann i Motvind Både på og utenfor Banen

Misnøye og splid preger Brann-tribunen etter tromme-introduksjon. Dårlige resultater og splittelse blant supporterne skaper dårlig stemning.

– Stemningen var helt grusom. Det var egentlig en av de verste dagene på stadion noen gang. Vi tapte jo strengt tatt bare 0–1 i en vanlig seriekamp, men det var bare helt forferdelig, sier BTs kommentator Kjetil Ullebø til VG.

Tre poeng på fire kamper. Det er fasiten på Branns sesongåpning i Eliteserien. Men det er ikke det som stjeler overskriften. Det handler om en tromme.

Ultrasupportere ønsket å ta i bruk tromme på Brann stadion. Det har ført til kraftige reaksjoner og underskriftskampanjer. Facebook-gruppen 'Trommefritt stadion' har 3,3 tusen medlemmer, som fører til enorm buing, pipekonsert og sure miner. Avisen Bergens Tidende kjørte spillerbørs på supporterne etter tapet mot Sandefjord søndag og ga dem terningkast 1.

– Det er en helt uholdbar situasjon der veldig mange tar kontakt med oss og sier at de mistrives på Brann Stadion. Det bunner i innføringen av trommen. Jeg synes det nesten er flaut å snakke om dette, sier BTs sportskommentator Anders Pamer til VG.

Sportskommentatoren er imot trommen. – Jeg synes at Brann har klart seg uten tromme siden 1908, og ser ikke helt grunnen til å innføre den trommen.

Problemstillingen ble relevant fordi Branns årsmøte i mars stemte mot at de skulle behandle et forbud mot trommer. Dermed var det ingenting som stoppet en fraksjon på tribunen fra å ta med seg en tromme inn på stadion.

– Hvordan ser du for deg at denne saken blir løst?

– Det har nådd et nivå nå der disse to grupperingene er nødt til å snakke sammen. Brann lider under spliden. Det er ikke så gøy å være bergenser for tiden.

– Det er dårlig stemning på tribunen og dårlig fotball på banen. I sum gjør det at det har falt en form for høstmørke over Brann og Bergen i april, sier Pamer.

Bataljonen-leder Erlend Ytre-Arne Vågane har ikke sine gøyeste dager på jobben.

– Jeg ønsker jo selvfølgelig at alle drar i samme retning, og at vi klarer å støtte laget best mulig og skape best mulig atmosfære på stadion, sier han til VG.

– Hvordan opplever du situasjonen for øyeblikket?

– Akkurat nå er det kjempeutfordrende. Å se hvordan forholdet mellom ulike grupper på tribunen er mildt sagt veldig lite kjekt. Det er ganske kjipt. Branns supportergruppe er i utgangspunktet nøytrale til tromme, og kan ikke bestemme over bruken av den.

– Vår jobb er å være en paraply og prøve å samle supporterne, avhengig av hva slags synspunkt man har på trommer. Jeg må være ærlig og si at det er ikke enkelt akkurat nå. Tribunen lever sitt eget liv. Vi får uansett problemet i hendene og må prøve å finne ett eller annet som kan gjøre ting bedre, men jeg har ikke en løsning for hånden akkurat nå.

BTs kommentator Kjetil Ullebø er i utgangspunktet «trommeliberal». For hans del kan det godt være en tromme på tribunen. Hvis det gjøres riktig. På søndag var imidlertid det meste feil på tribunen. Kommentatoren skrev en tekst om temaet før sesongen, der han blant annet nevnte at Brann må prøve å vinne, også for å bevare freden på tribunen.

– Samtidig som at trommen har kommet, har Brann spilt helt bedritent elendig. Og da bobler konflikten til overflaten og blir enda verre. Trommen blir noe å bli sint på, å rette sinnet mot, sier han.

– Har du noen forslag til hvordan man kan bedre stemningen?

– Der er jeg litt rådvill. Jeg har egentlig stått på tribunen i 30 år og vært en del av supportermiljøet. Nå har jeg mest lyst å sette meg på langsiden og glo, og ikke være med på noe. Jeg er motløs, i likhet med veldig mange andre.

Man kan lure på hvordan en tromme har klart å skape så sterke reaksjoner i Bergen. Ifølge sportskommentator Pamer handler det om tradisjoner.

– Brann er en klubb fra 1908 og regner seg selv som en storklubb i Norge, og som en institusjon i Bergen. Og da er det veldig mange som er opptatt av at fotball skal spilles på gress, det skal spilles av et lag med røde drakter, og det skal være en bestemt form for tribunekultur. Men så er det noen andre som ønsker å endre på det, og det blir møtt med motstand, sier Pamer.

Lørdag møter Brann regjerende seriemester Viking i Stavanger. Siddisene knuste Bodø/Glimt 5–0 forrige seriekamp og står med ni poeng.

Kampen mellom Brann og Sandefjord viste seg å være en frustrerende opplevelse for mange Brann-supportere. Tapet på hjemmebane utløste en rekke reaksjoner, hvor trommebruken ble et sentralt stridspunkt. Misnøyen på tribunen har ført til en splittelse blant supporterne, med ulike syn på trommens rolle i kampopplevelsen. For mange representerer trommen en forstyrrelse av den tradisjonelle tribunekulturen og bidrar til dårligere stemning, mens andre ser på den som en positiv faktor for å skape mer engasjement og trøkk. Denne konflikten har forplantet seg inn i klubbmiljøet og skapt diskusjoner om hvordan man kan finne en løsning som ivaretar alle supporteres interesser og ønsker.

Sportskommentatorene peker på at dårlige resultater på banen forsterker misnøyen og gjør det vanskeligere å forene de ulike gruppene. En kombinasjon av dårlige resultater og den nye trommebruken har ført til en negativ spiral, der dårlig stemning på tribunen påvirker lagets prestasjoner, og dårlige prestasjoner igjen forsterker den dårlige stemningen.

For å bedre situasjonen er det nødvendig med dialog mellom de ulike gruppene av supportere og klubben. Å finne felles grunnlag og akseptere ulike synspunkter er nøkkelen til å gjenopprette en positiv atmosfære på stadion. Både sportskommentatorer og supporterledere er enige om at det trengs handling for å unngå at splittelsen blir permanent og at Branns hjemmekamper blir preget av surhet og krangling i stedet for støtte til laget. Utfordringen ligger i å balansere tradisjoner med endringer, og å finne en løsning som appellerer til alle supporterne.





