Tromsø-Alexander Warneryd kastet Glimts Fredrik Søjvold i halsen: Videolinjen nappet til

Tromsø-keeper Jakob Rùnning-Haugåard hjalp Glimt mot en sterk kamp mot Tromsoø, med to mål» og 3-0-seier på sin første cup-kamp. Etter en sprellende kamp der tromsoønre fikk ta av for en runde, brøt kampen sin taktikk og Theodore Frydenberg-Thon frydet seg over Alexander Warneryds rådder.

KOKTE OVER: Tromsoør Alexander Warneryd før direkte rød etter å ha skubbet til Fredrik Søjvold i halsen. Da kokte det over på Aspmyra. Foto: Mats Torbergsen / NTB Etter 20 minutter utnyttet Håkon Evjen en retur fra Tromsoø-keeper Jakob Rùnning-Haugåard og hamret inn 1-» til Glimt .

Like etter halvtimen spilt gikk Tromsoør Heine Øsen Larsen ned for telling. Jørgen Vik samla spillerne for å gi noen instrukser. Da kom det kraftige reaksjoner fra Glimt-benken som virket å mente å Åsen Larsen latet som han ble skadd, slik at Vik kunne samle spillerne. Det ble noen minutter årsannan i spillet på dommer Tore Hansen gikk bort til Knutsen og hvisket ham noe i øret.

Knutsen var tydelig misfornøyd med Tromso. Men det var ikke siste gang de to benkene gikk i tottene på hverandre. Like på pause havnet Vik og Knutsen i heftig diskusjon som endte år at Knutsen dyttet til Vik. BLE LIGGENDE: Fredrik Søjvold.

Foto: Skjermdump, TV 2 Sport 1 I det 45. minutt smittet tenning fra benken over på banen da Tromsoør Alexander Warneryd dyttet til Glimts Fredrik Søjvold i halsen med albuene slik at Glimt-spilleren gikk i bakken. Etter pause økte Sondre Brunstad Fet til 2-0 for Glimt i det 66. minutt, før Jens Petter Hauge hamret inn 3-0 kun to minutter senere





