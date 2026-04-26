Tromsø IL: Hemmeligheten bak suksessen i nord

Tromsø IL topper tabellen og har gjennomgått en betydelig endring både på og utenfor banen. Denne artikkelen utforsker faktorene bak klubbens suksess, inkludert økt tilskuertall, engasjement fra lokalbefolkningen, tydelige standpunkter i samfunnsdebatten og økt profesjonalitet.

TROMSØ (TV 2): Verdens nordligste profesjonaliserte fotballklubb topper tabellen. En markant endring har skjedd både på og utenfor banen, og spørsmålet er hva som ligger bak denne suksessen.

Tromsø IL, ofte omtalt som «Gutan», har ikke bare dominert på kunstgresset, men også gjenvunnet hjertene til byens innbyggere. Landslagssjef Ståle Solbakken har lagt merke til utviklingen, og fremhever klubbens fremgang. Utviklingen har ikke stoppet ved banen; engasjementet for klubben har bidratt til gode resultater, og omvendt. Sportssjef og konstituert daglig leder Lars Petter Kræmer-Andressen beskriver en klubb i harmoni, i stor utvikling og med en felles retning.

Klubben har opplevd en imponerende økning i tilskuertall de siste syv årene, fra 3312 i 2019 til 4985 i 2025, og forventningene er at dette tallet vil fortsette å stige. Tromsøs logo er igjen et synlig element i bybildet, og lokalbefolkningen snakker nå med stolthet om klubben.

Sportsredaktør i Nordlys, Øyvind Sivertsen, forklarer at TIL har vunnet tilbake byen, en situasjon som var vanskelig å forestille seg for noen år siden, da det var tabu å vise støtte til klubben offentlig. Andressen understreker at de spiller for supporterne og for byen, og at det har vært avgjørende å gjenvinne byens støtte.

Klubben har også tatt tydelige standpunkter i samfunnsdebatten, som for eksempel med «QR-drakta» i 2021, en protest mot menneskerettighetsbrudd og sportsvasking i forbindelse med fotball-VM i Qatar. Denne drakta, med fargene til Qatar og en QR-kode som ledet til informasjon om samarbeidet mellom TIL og Amnesty, skapte engasjement og viste klubbens verdier. Samtidig har en ny generasjon supportere vokst frem, preget av pyro, tifoer og nye sanger, som har tiltrukket seg et yngre publikum.

Til tross for at Gaute Helstrup gikk til Bodø/Glimt, har Tromsø fortsatt å bygge videre på det arbeidet han startet. Kræmer-Andressen fremhever Helstrups betydning for klubbens utvikling. Etter en nedgang i 2024, under ledelse av Jørgen Vik, har klubben igjen funnet formen. Vik, som tidligere har lært av Helstrup, har vokst inn i sin rolle som trener.

Han holder jevnlig kontakt med Helstrup, men fokuserer på å utvikle Tromsø videre. Klubben ser til Bodø/Glimt for inspirasjon, men ønsker å skape sin egen identitet. Klubblegende Sigurd Rushfeldt, nå daglig leder for NTG-Tromsø, understreker at Tromsø alltid har hatt sitt eget preg. Med en ubeseiret posisjon på toppen av tabellen etter seks serierunder, er det tydelig at Tromsø er på rett vei.

Vik fremhever kontinuitet og hardt arbeid som nøkkelen til suksessen, med kontinuitet i trenerapparatet og spillertroppen. Kaptein Ruben Yttergård Jenssen og stortalentet Jens Hjertø-Dahl bekrefter viktigheten av kontinuitet, men peker også på den økte profesjonaliteten i klubben som en viktig faktor. Spillerne beskriver et «sjokk» over hvor profesjonalisert det er i alle ledd, fra kosthold til trening. Et eksempel er at klubben tar med egen pasta på bortekamper for å sikre optimal ernæring





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Forsinket med ferdigstilling av regnskapetTromsø kommune er forsinket med oversendelse av konsolidert årsregnskap.

Vinteren gjør snarvisitt - snur snartI Tromsø er brøytebilene på jobb igjen, og det sludder i store deler av landet. Men snart kommer våren tilbake, betrygger meteorologen.

Full fart i Fløya-turnering til tross for snøfallOver 100 lag deltar i Fløya-turneringen denne helgen. Snøfall lørdag morgen krever ekstra innsats fra arrangørene, men kampene går som planlagt. Fløyas A-lag spiller hjemmekamp mot Skjervøy klokken 16:00.

Gråt så får du, men ikke hvis du gråter for natur?DEBATT: Vi blir både opprørte og overgitte når vi ser at politikerne har gått til miljøministeren for å få viljen sin med nok et naturinngrep. Denne gangen gjelder det et skogholt på Vaulen. Idrettslaget trenger plassen. Vi tror dem absolutt, men de kan jo ikke få et område som er underlagt statlig vern.

Brann og Rosenborg sliter i Eliteserien – Lerkendal-kamp endte 1-1Brann og Rosenborg fortsetter å slite med poengfangsten i Eliteserien. Kampen mellom lagene på Lerkendal endte 1-1 etter et vakkert frispark fra Branns Jón Dagur Thorsteinsson. Begge lag ligger langt bak ligaleder Tromsø.

