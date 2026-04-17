Troms investerer 317 millioner i ny asfalt på over 124 kilometer fylkesvei

Troms fylkeskommune planlegger omfattende asfalteringsarbeid på over 124 kilometer fylkesvei i syv kommuner i 2026. Prosjektet har en ramme på 317 millioner kroner og skal forbedre infrastruktur for innbyggere og næringsliv.

Troms fylkeskommune har annonsert hvilke fylkesveier som vil få nytt asfaltdekke i 2026, et tiltak som representerer en betydelig investering i fylkets infrastruktur.

Denne omfattende oppgraderingen, som har en prislapp på hele 317 millioner kroner, vil strekke seg over mer enn 124 kilometer med veier fordelt på syv kommuner. Kommunene som vil oppleve mest lukten av fersk asfalt er Balsfjord, Målselv, Tromsø, Tjeldsund, Harstad, Sørreisa og Senja.

Fylkesordfører Kristina Torbergsen understreker viktigheten av dette arbeidet for både innbyggere, næringsliv og samfunnet som helhet. Hun uttrykker glede over at fylkeskommunen kan bevilge over 300 millioner kroner til asfalteringsprosjekter i disse syv kommunene.

Til tross for en tidlig vår, må folk være tålmodige med oppstarten av arbeidet, som fylket regner med vil starte i mai. Samferdselssjef Bjørn H. Kavli appellerer til publikum om forståelse og hensyn under byggeperiodene, vel vitende om at nye og forbedrede veier blir satt stor pris på av de som bruker dem daglig, enten til fots, på sykkel eller med bil.

Listen over hvilke veistrekninger som får nytt dekke er omfattende og vitner om et strategisk fokus på å forbedre fremkommeligheten og sikkerheten på viktige transportårer. Blant de mest omfattende prosjektene finner vi i Tromsø kommune, der flere strekninger langs den sentrale FV. 862 vil bli asfaltert, inkludert områder som Tromsøbrua, Giæverbukta, og strekningene ved flyplassen og Kvaløysletta. Også FV. 863 og FV. 864 i Tromsø er på listen.

Balsfjord og Målselv får oppgradert FV. 7834 som en del av Fylkesveiløftet. Tjeldsund kommune vil se forbedringer på FV. 825, mens Harstad kommune får nytt dekke på flere strekninger av FV. 7744, inkludert en egen gang- og sykkelvei. Sørreisa kommune har FV. 7840 på listen, og Senja kommune får forbedringer på både FV. 86 ved Gisund bru og FV. 7862.

Dette omfattende prosjektet signaliserer en sterk forpliktelse fra Troms fylkeskommune til å investere i og opprettholde en moderne og funksjonell veinett for fremtiden





