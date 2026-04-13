Tromsø kommune i økonomisk knipe: Regnskapet uteblir og spørsmålene hoper seg opp

Tromsø kommune sliter med økonomien, og manglende regnskapsoppgjør skaper bekymring. Administrasjonen presenterte omtrentlige tall, og innbyggerne får ikke tilgang til detaljer. Kommunen er på vei mot ROBEK, og det kreves åpenhet og handling for å snu utviklingen.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning. (Nordnorsk debatt) Fredag i forrige uke inviterte Tromsøs nye kommunedirektør Ellen Beate Lundberg både formannskapet og media til fremlegging av kommunens årsregnskap for 2025. Endelig skulle offentligheten få innsyn i kommunens økonomiske status - hele syv uker på overtid. Etter seansen med kommunedirektør en og hennes disipler, sitter vi dessverre igjen med langt flere spørsmål enn svar.

Om noen skulle være i tvil: Noe regnskap er på ingen måte lagt fram. Kommunen har ikke presentert et etterprøvbart regnskap, som viser hvilke områder som bruker for mye penger. Administrasjonen har bare presentert noen omtrentlige tall, som ikke er satt i system eller sammenheng. I en pressemelding skrives det at et et korrigert driftsresultat viser et merforbruk på 66 millioner kroner. Men de som ønsker å dykke ned i tallene for å få vite hvorfor det står så ille til, gis ikke anledning til det. Tallene er rett og slett ikke gjort tilgjengelig for kommunens innbyggere. Om man ser på sammenlignbare kommuner, kommer Tromsø dårligst ut på de fleste parametre som handler om økonomi. Ikke bare bruker kommunen år etter år mer langt penger enn den har. Kommunen klarer heller ikke å levere regnskapet til avtalt tid, slik alle andre kommuner har gjort. Ellen Beate Lundberg har bare sittet i sjefsstolen i en måneds tid, og kan på ingen måte ansvarliggjøres for verken overforbruket i 2025, eller at regnskapet ikke ble lagt frem innen fristen. Men det var hun som spente buen og lovte offentligheten et regnskap innen utgangen av forrige uke. Den lovnaden ble ikke overholdt. Regnskapet foreligger ikke. Vi forstår at Lundberg har et ønske om å dele tallene så tidlig som mulig, men det er uheldig at det gjøres på denne måten - stykkevis og delt. I løpet av de nærmeste dagene skal det komme nye tall fra kommunen. Nå er det rapport om driften i årets første måneder som skal legges frem. Det fremstår merkelig at regnskapet for fjoråret ennå ikke er klart. Tromsø kommune er fullstendig skakkjørt økonomisk. ROBEK-spøkelset har aldri vært nærmere. Kommuneøkonomien er objektivt sett så dårlig at det kvalifiserer til å havne på «svartelista», men Tromsø kan bli berget av statlig skjønn. Kommunedirektøren har selv sagt at dette er ei skute det vil ta mer enn én valgperiode å snu. Med dette som bakteppe, er det ekstra viktig at alle tall kommer på bordet, og at de kommer når de loves. For én ting er sikkert: Regnskapets time vil komme. Situasjonen i Tromsø kommune gir grunn til bekymring. Den økonomiske styringen synes å være ute av kontroll, og mangelen på åpenhet rundt regnskapet forsterker mistilliten. Innbyggerne fortjener å få klarhet i kommunens økonomiske situasjon, og det kreves en snarlig endring i hvordan økonomistyringen håndteres. Problemet strekker seg utover manglende levering av regnskapet. Det er bekymringsfullt at kommunen år etter år bruker mer penger enn den har, og at de sammenlignes dårlig med andre kommuner på økonomiske parametre. Den nye kommunedirektøren, Ellen Beate Lundberg, er riktignok ikke ansvarlig for den eksisterende situasjonen, men hun har et stort ansvar for å rydde opp og gjenopprette tilliten. Dette krever full åpenhet, detaljerte regnskapstall og en tydelig plan for hvordan kommunen skal komme på rett kjøl. Det er viktig at kommunen prioriterer åpenhet og ansvarlighet i håndteringen av økonomiske forhold. Forsinkelser i leveringen av regnskapet, kombinert med vage forklaringer og manglende tilgang til detaljerte tall, undergraver tilliten. Kommunens innbyggere og folkevalgte fortjener å få full innsikt i hvordan skattepengene brukes og hvorfor kommunen sliter økonomisk. En åpen og transparent prosess er avgjørende for å gjenopprette tilliten og skape et grunnlag for en bærekraftig økonomisk fremtid for Tromsø kommune. Utfordringene er betydelige, men ved åpenhet, ansvarlighet og en tydelig plan forbedring er det mulig å snu skuta. Det krever imidlertid en endring i kulturen, hvor økonomistyring prioriteres og tilliten til innbyggerne settes i høysetet. Med mindre handlinger gjøres raskt, kan kommunen ende opp i enda større økonomiske vanskeligheter, noe som vil påvirke alle som bor i Tromsø





bladetnordlys / 🏆 17. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tromsø Kommune Økonomi Regnskap ROBEK Kommunedirektør Åpenhet

United States Latest News, United States Headlines

