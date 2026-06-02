Troms politidistrikt avslører stor narkotikajakt med svenske bånd og ungdomsrekruttering

Politi i Troms avdekket omfattende narkotikasmugling fra utlandet, med flere tonn amfetamin og kokain, digitale bevis og millioner i kriminelle pengetransaksjoner. Fire personer sitter i varetekt, og etterforskningen peker på transport med bil, fly og post. Politiet oppfordrer til tips fra publikum.

På en pressekonferanse tirsdag formiddag gav Troms politidistrikt en grundig presentasjon av en pågående etterforskning som retter seg mot flere kriminelle nettverk med bånd til både Sverige og andre utenlandske aktører.

Politiens leder, politimester Astrid Nilsen, understreket alvoret i saken da hun forklarte at ungdommer i alderen rundt 15 år i Tromsø nå blir rekruttert og involvert i omfattende narkotikahandel, særlig med amfetamin og kokain, i samarbeid med svenske smuglergrupper. Hun påpekte at denne utviklingen krever umiddelbare tiltak og økt forebyggende arbeid i lokalsamfunnet, da de unge blir eksponert for kriminelle miljøer som tradisjonelt har vært fjernet fra deres hverdag.





I forbindelse med en større aksjon har politiet gjennomført en rekke pågripelser og beslag. Etter en målrettet innsats har de konfiskert anslagsvis seks kilo narkotika, primært amfetamin og kokain, samt et omfattende elektronisk materiell som inkluderte flere mobiltelefoner og andre digitale enheter. Videre har etterforskerne sporet og dokumentert pengetransaksjoner som beløper seg til flere millioner kroner, transaksjoner som sannsynligvis stammer fra organisert kriminell virksomhet.

Seksjonsleder Rude Kvanli bemerket at en av de pågrepte personer regnes som en sentral figur i nettverket og har ansvar for både innførsel og distribusjon av narkotika fra utlandet til Norge. De øvrige pågripelsene, som hovedsakelig omfatter individer fra Tromsø og Østlandet, ble gjennomført etter at den sentrale aktøren ble arrestert. Per i dag sitter fire av de siktede i varetekt, og etterforskningen pågår fortsatt for å avdekke ytterligere bånd og eventuelle medløpere.





Et sentralt funn i etterforskningen er hvordan narkotika har blitt transportert til Tromsø ved hjelp av flere ulike logistikkmetoder. Politiet har avdekket at narkotikaen har blitt fraktet både med bil, fly og post. Dokumentasjon viser at det har vært omkring nitti flyreiser mellom Oslo og Tromsø som kan ha blitt utnyttet for smugling, og at enkelte partier av stoffet også har blitt sendt i små pakker via posttjenester.

Dette komplekse transportnettet har gjort det mulig å distribuere narkotikaen til ulike bydeler i Tromsø og til andre deler av landet. Politiet oppfordrer publikum til å bidra med tips, bilder eller video som kan styrke etterforskningen, og minner om at enhver informasjon, uansett hvor liten, kan være viktig for å stoppe den organiserte kriminaliteten som truer lokalsamfunnet





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Narkotikasmugling Ungdomskriminalitet Organisert Kriminalitet Troms Politidistrikt Svenske Nettverk

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politiet pågreper over 400 personer i Frankrike etter PSG-seierPolitiet i Frankrike har pågrepet over 400 personer i forbindelse med opptøyer etter Paris Saint-Germain (PSG) sin CL-seier lørdag. Over 22.000 politifolk ble sendt ut i gatene i Frankrike for å sikre tryggheten. I Paris ble over 200 personer pågrepet, og det var full kaos på Champs-Élysées. Innenriksminister Laurent Nunez mener at alle forberedelser var solide, men beskriver likevel opptøyene som «fullstendig uakseptable».

Read more »

Politiet i Finnmark plages av jamming og spoofing av GPS-signalerPolitiet i Finnmark har den siste tiden avdekket manipulasjon av GPS-signaler ned i 150 meters høyde. Signalene kommer fra Russland, ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Read more »

Politiet i Finnmark plages av jamming og spoofing av GPS-signalerPolitiet i Finnmark har den siste tiden avdekket manipulasjon av GPS-signaler ned i 150 meters høyde. Signalene kommer fra Russland, ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Read more »

Politiet i Finnmark plages av jamming og spoofing av GPS-signalerPolitiet i Finnmark har den siste tiden avdekket manipulasjon av GPS-signaler ned i 150 meters høyde. Signalene kommer fra Russland, ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Read more »