Tromsøs unge stjerner tiltrekker seg europeisk oppmerksomhet

Jens Hjertø-Dahl og Tobias Guddal er i fokus i Tromsø IL, hvor både europeiske speidere og landslagsledelsen følger nøye med på utviklingen til duoen.

Tromsø IL befinner seg i en spennende periode hvor klubben ikke lenger bare er en utfordrer i Eliteserien , men også en inkubator for noen av Nord-Norges største fotballtalenter.

Spesielt duoen Jens Hjertø-Dahl og Tobias Guddal har i løpet av kort tid beveget seg fra å være lovende unggutter til å bli sentrale brikker i lagets suksess. Dette har ikke gått ubemerket hen hos internasjonale klubber. Sportssjef Lars Petter Kræmer-Andressen påpeker at situasjonen er radikalt annerledes enn for bare noen få år siden. Tidligere kunne det gå hele sesonger uten at en eneste speider fra utlandet satte sine ben i Tromsø, men nå er bildet et helt annet.

Det er en konstant strøm av interessenter som ønsker å følge med på utviklingen til de unge spillerne, noe som vitner om at klubbens satsing på eget akademi og unge spillere bærer frukter. Når Tromsø nå skal møte naboen Bodø/Glimt, er det ikke bare den lokale rivaliseringen som står i sentrum, men også muligheten for europeiske speidere til å se talentene i aksjon mot et av landets beste lag.

Til tross for den økende oppmerksomheten og ryktene om millionoverganger til store europeiske ligaer, fremstår både Hjertø-Dahl og Guddal som bemerkelsesverdig jordnære. De to spillerne, som imponerer med sin fysiske styrke og høyde på henholdsvis 193 og 201 centimeter, lar seg ikke vippe av pinnen av prislappene som mediene og agentene diskuterer. For dem handler det først og fremst om det som skjer på banen.

De erkjenner at det kan være litt humoristisk når folk snakker om verdiene deres i millionklassen, men de velger å ignorere støyen for å fokusere på den sportslige utviklingen. Denne ydmyke holdningen har også blitt lagt merke til av lokalbefolkningen i Tromsø. I en liten by der alle kjenner alle, blir det satt pris på at stjernespillerne forblir vanlige mennesker som oppfører seg høflig og respektfullt overfor både unge og gamle.

De understreker at man godt kan være en dyktig fotballspiller uten å miste bakkekontakten eller bli stormannsgal. Bak kulissene er det imidlertid ingen som får lov til å hvile på laurbærene. Hovedtrener Jørgen Vik er kjent for å stille ekstremt strenge krav til sine spillere, og spesielt til talentene som har potensial til å nå toppen. Vik er tydelig på at han er steintøff med duoen; dersom det oppstår slurv eller mangel på konsentrasjon, blir dette korrigert umiddelbart.

Han mener at det er hans viktigste oppgave å pushe spillerne ut av komfortsonen deres for at de skal kunne utvikle seg maksimalt. Ved å stille høyere krav til de mest lovende spillerne, sikrer han at de ikke blir for selvsikre eller stagnerer i utviklingen. Denne kombinasjonen av ekstern beundring og intern disiplin skaper et miljø hvor spillerne kan vokse uten å miste fokuset på det harde arbeidet som kreves hver eneste dag på treningsfeltet.

Det er ikke bare utenlandske klubber som følger med, men også det norske landslaget. Sportsredaktør i Nordlys, Øyvind Nordmo Sivertsen, er en av de sterkeste stemmene som argumenterer for at duoen fortjener en plass i landslagstrøya. Sivertsen mener at Jens Hjertø-Dahl, med sin evne til å være en moderne boks-til-boks-midtbane som også bidrar med mål, er en spiller som kunne gått rett inn i landslagsmidtbanen uten å se ut av plass.

Når det gjelder Tobias Guddal, trekkes hans enorme styrke og luftspill frem som unike kvaliteter. Selv om han ofte spiller i en fembackslinje, noe som kan gjøre det vanskeligere for landslagstreneren å se hvordan han passer inn i andre systemer, mener Sivertsen at han har et nivå som er fullt på høyde med landets beste forsvarere. For spillerne selv forblir drømmen om å representere Norge i et verdensmesterskap en stor motivasjonsfaktor.

Selv om de er realistiske når det gjelder den tøffe konkurransen om plassene i troppen, er ambisjonene klare. De vet at uttaket til et mesterskap ligger utenfor deres kontroll, men de er enige om at den eneste måten å påvirke resultatet på er å prestere på sitt beste i hver eneste kamp for Tromsø. Gjennom hardt arbeid og en profesjonell tilnærming til sporten håper de at deres innsats skal bli lagt merke til av landslagssjefen.

Inntil videre fortsetter de å smile til livet, håndtere presset med humor og fokusere på den gleden det gir å spille fotball på et høyt nivå i sin hjemby





