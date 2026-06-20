Trond Harr: Dansedommer og TV-personlighet

Trond Harr (82) er en kjent dansedommer og TV-personlighet i Norge. Han ble kjent for det norske folk i 2006 da han var en av dommerne i «Skal vi danse». I to sesonger fulgte vi ham i TV-ruta som en av dommerne. Senere har han også deltatt i «4-stjerners middag» og «Charterfeber». I 2005 fikk han diagnosen prostatakreft, men kom seg heldigvis helskinnet gjennom det. I juli skal han til legen for å få det endelige svaret om en flekk i ansiktet er kreft.

Nettavisen: Trond Harr (82) ble for alvor kjent for det norske folk i 2006. Det var aller første gang nordmenn fikk se en rekke kjendiser svinge seg på parketten i «Skal vi danse», og hver eneste lørdag så vi Harr avgi sin dom.

I to sesonger fikk vi følge dansedommeren i TV-ruta. Første sesong: Dommerne Trine Dehli Cleve, Tor M. Fløysvik, Anita Langset og Trond Harr fikk æren av å være dommere i Norges første sesong av «Skal vi danse». Foto: Morten Holm (NTB) Les også: TV 2 bekrefter: Ny sesong av «Skal vi danse» Den da 63 år gamle mannen har bikket nesten 20 runder rundt sola siden den gang.

Han forsvant imidlertid ikke fra rampelyset, og offentligheten har blant annet sett ham i «4-stjerners middag» og publikumsfavoritten «Charterfeber». Midtids: Trond Harr deltok i «4-stjerners middag» i 2009. Foto: Hanne Drange Jensen (Nettavisen) Dansekongen deltok i 2018 og 2019 i «Charterfeber» med sin gode venninne og dansepartner Vivian. Ristet løs: Det ble dansing på TV-skjermen da duoen deltok i «Charterfeber».

Foto: Hanne Drange Jensen (Nettavisen) Har du en TV i stua har du neppe unngått å få ham i fleisen mellom slagene. I Finn.no-reklamen har han poppet innom med strofen: «Granka, granka, granka». Flamme: Denne reklamen har gått sin gang på TV. Foto: Faksimile, YouTub





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trond Harr Dansedommer TV-Personlighet Skal Vi Danse 4-Stjerners Middag Charterfeber Prostatakreft

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trond Johansen, Etterretningstjenestens første assisterende direktør, har gått bortTrond Johansen, Etterretningstjenestens første assisterende direktør, har gått bort. Han var en sentral figur i etterretningsarbeidet under krigen og spilte en viktig rolle i etterretningssamarbeidet med Vest-Tyskland. Etter krigen fikk han ansvar for fordekte operasjoner og senere for spesiell innsamling og analyse.

Read more »

Etterretnings­legende Trond Johansen (102) er død:Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort. Han er en regnet som en legende innenfor norsk etterretningsarbeid.

Read more »

Etterretningslegende Trond Johansen (102) er død:Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort. Han er en regnet som en legende innenfor norsk etterretningsarbeid.

Read more »

Motstandsmannen Trond Johansen har gått bortKrigsveteran Trond Ivar Johansen har gått bort i en alder av 100 år. Han var en sentral figur innenfor norsk etterretningsarbeid og deltok i motstandsbevegelsen under krigen.

Read more »