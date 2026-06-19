Trond Johansen, Etterretningstjenestens første assisterende direktør, har gått bort. Han var en sentral figur i etterretningsarbeidet under krigen og spilte en viktig rolle i etterretningssamarbeidet med Vest-Tyskland. Etter krigen fikk han ansvar for fordekte operasjoner og senere for spesiell innsamling og analyse.

En representant for familien bekrefter dødsfallet overfor NTB. – Han var høyt elsket og er nå dypt savnet, meddeler hans nærmeste familie. Johansen levde et langt liv i tjeneste for Norge.

Under krigen var han aktiv i motstandsbevegelsen XU, og senere ble han Etterretningstjenestens første assisterende direktør. – Jeg vil takke Trond for hans innsats for Forsvaret og Norge. Vårt personlige vennskap har betydd mye for meg. Jeg er stolt over å kunne kalle Trond for en venn, som dessverre ikke er blant oss lengre.

Jeg minnes ham som den hedersmannen han var. Helt til det siste, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen. I anledning Johansens 100-årsdag i 2024 la E-tjenesten ut en egen sak om ham på sine egne nettsider. De omtalte ham på følgende vis: – «Med sine 100 år er Johansen virkelig Etterretningstjenestens «Grand old man», i tillegg til å være en av få, eller muligens den eneste, gjenlevende fra krigens motstandsrelaterte etterretning.

» Les også: Mistet søsteren: – Tungt og krevende MotstandsmannJohansen ble i 1943 tvangsutskrevet til arbeid på den tyske hærens administrasjonskontorer. Der kopierte han dokumenter som han overleverte til norske motstandsfolk. Han ble nødt til å flykte til Sverige i mars 1945. Etter krigen var han sentral i etterretningssamarbeidet med Vest-Tyskland, og han ble etter hvert attaché ved den norske ambassaden i Bonn.

Etter returen til Norge hadde han ansvar for fordekte operasjoner i E-tjenesten, før han senere fikk ansvar for spesiell innsamling og analyse. Johansen er mottaker av forsvarets hederskors og Etterretningstjenestens fortjenstmedalje. Les også: Reaksjoner: – Sørgelig å høre Optimist– Det er med stor sorg jeg har mottatt budskapet om Trond Johansens bortgang. Han har hatt et rikt liv i tjeneste for Norge og har hatt enorm betydning for Etterretningstjenesten helt til det siste.

En æra er over. Varme tanker går i dag til familien. Meddeler Nils Andreas Stensønes, sjef for Etterretningstjenesten. Johansen gjorde det å holde på hemmeligheter, til en karriere.

I 2025 fikk Aftenposten ham endelig i tale, og etterretningsveteranen valgte da å se lyst på framtiden: – Jeg levde gjennom den andre verdenskrigen og deretter den kalde krigen. Det holder. Jeg er nødt til å være optimist. Vi kan ikke ha noen krig. (©NTB





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