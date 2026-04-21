Truls Johansen trer inn i utvidet lederrolle i Norges Skiforbund

Truls Johansen får mer ansvar i det norske kombinertmiljøet for å jobbe tettere med sportssjef Ivar Stuan og sikre norsk dominans fremover.

Norges Skiforbund har i en offisiell kunngjøring bekreftet at Truls Johansen tar steget opp i en mer sentral og strategisk rolle innen det norske kombinertmiljøet. Den tidligere hovedtreneren, som har markert seg sterkt siden han tok over ansvaret for landslaget i 2025, skal nå fungere som en tettere samarbeidspartner for sportssjef Ivar Stuan .

Denne endringen markerer en betydelig satsing på kontinuitet og faglig dybde i norsk kombinertidrett, hvor målet er å sikre at toppidrettssatsingen forblir i verdensklasse over tid. Johansen uttrykker stor entusiasme for de nye arbeidsoppgavene og ser frem til å forme fremtiden for norsk kombinert på en mer helhetlig måte. Han forklarer at rollen vil innebære et bredere perspektiv enn det han har hatt tidligere, hvor fokus i større grad flyttes fra den daglige oppfølgingen av landslagets utøvere til å inneha et overordnet ansvar for hele sportslige apparatet i Kombinert-Norge. Sportssjef Ivar Stuan er full av lovord om sin kollega og understreker at denne omorganiseringen er et naturlig skritt for den videre utviklingen. Stuan har over lang tid observert Johansens arbeidsmetoder og evne til å skape resultater, noe som for alvor kom til syne da Jens Lurås Oftebro og resten av laget leverte fantastiske prestasjoner, inkludert suksessen i februar. Stuan fremhever at Johansens ro, enorme arbeidskapasitet og dype forståelse for idrettens krav gjør ham til den ideelle personen for å ta på seg mer ansvar. Ved å delegere mer av det sportslige ansvaret til Johansen, sikrer Stuan at organisasjonen blir mer robust og bedre rustet til å møte utfordringene som ligger foran dem i kommende sesonger. Samarbeidet mellom de to blir sett på som en nøkkelkomponent for å bevare den norske dominansen internasjonalt. Truls Johansen, som har en fortid som trener for det amerikanske kombinertlandslaget, har raskt etablert seg som en profilert leder i Norge. Hans reise fra Elverum via utlandet til rollen som hovedtrener for det norske flaggskipet vitner om en mann med bred erfaring og en unik evne til å tilpasse seg ulike miljøer. I den nye rollen vil Johansen fungere som en brobygger mellom de ulike nivåene i systemet, noe som skal bidra til at rekrutteringen og utviklingen av nye talenter skjer sømløst. Stuan poengterer videre at Johansens inkluderende lederstil er avgjørende for utøvernes trivsel og motivasjon. Det er en bred enighet i skiforbundet om at denne styrkingen av sportslig ledelse er nødvendig for å opprettholde det høye nivået, og Johansen er allerede godt i gang med å legge planene for hvordan norsk kombinert skal dominere resultatlistene også i årene som kommer





